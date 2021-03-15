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Великий пост: от Чистого понедельника до Пасхи

, ИА "Амител"
Великий пост в 2021 году начинается 15 марта. Он продлится семь недель и закончится 2 мая

Начался Великий пост – самый продолжительный и строгий. Семь недель (с 15 марта до 1 мая включительно) православные будут воздерживаться от развлечений и ограничивать себя в пище. Верующим придётся отказаться от мясных, молочных продуктов и яиц.

Великий пост – это семь недель (седмиц) духовного труда. Они заканчиваются воскресным днём (слово "неделя" в богослужебном языке обозначает воскресный день, – прим. ред.). Некоторые названия недель достаточно известны: Крестопоклонная, Страстная.

Что символизируют названия недель, что они означают и почему так называются, читайте в материале amic.ru.

40 дней

Сегодня многие люди стараются соблюдать пост, потому что это модно, говорят священнослужители. Однако пост – это не диета по религиозным убеждениям и ограничения в еде – это далеко не самое главное. Смысл намного глубже. Это время, когда человек должен работать над очищением души и тела, время покаяния и смирения.

На 40 дней верующим людям желательно отказаться от посещения увеселительных мероприятий и больше времени посвятить молитве и богослужению. Что касается строгого соблюдения правил поста, то некоторые священники отмечают: при определённых обстоятельствах можно сделать поблажку. Речь не идёт о стариках, детях, беременных и о тех, кому соблюдать пост не позволяет здоровье. Но в случае если вы пришли в гости, то чтобы не обидеть хозяйку, можно отведать "запрещённые" блюда. Отступление от правил компенсируйте на следующий день более строгим постом, говорят священники.

Торжество православия

Первая неделя Великого поста – неделя торжества православия (21 марта).

В названии Церковь хранит память о победе над ересью иконоборчества, когда отрицался сам факт почитания икон. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. Это привело к тому, что были уничтожены тысячи икон, мозаик, фресок, изваяний святых. Также были сломаны расписные алтари во многих храмах.

Иконоборчество было официально признано в 754 году на так называемом Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V Копронима. Он вёл борьбу против почитателей икон, особенно монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров Диоклетиана и Нерона.

Борьба с иконопочитанием длилась почти 100 лет. Она прекратилась только в 843 году.

Первая неделя считается одной из самых строгих. В это время необходимо особо усердно молиться.

Неделя Святителя Григория Паламы

Вторая неделя (28 марта) посвящена памяти святителя Григория Паламы. Церковь почитает его как участника и победителя одного из самых сложных богословских споров в истории христианства. Он автор учения о Фаворском свете – о том, как человек приходит к благодати, к Богу, к вечной жизни. Через молитву и праведный путь. Церковь именно к этому и призывает православных людей.

Крестопоклонная неделя

Третью седмицу называют крестопоклонной (29 марта – 4 апреля). Это середина Великого поста. Крестопоклонной её называют потому, что она посвящена Кресту Господню. В этот период из алтаря выносится украшенный цветами Крест. Он находится посреди храма до пятницы четвертой седмицы Великого поста.

Крест – это символ искупительной смерти Христа, также это символ его воскресения, которое открыло путь в рай всем, кто готов следовать за Христом. Тем самым Церковь напоминает о том, что Спаситель сделал для людей, об искуплении грехов.

Неделя преподобного Иоанна Лествичника

Четвёртая неделя (11 апреля) – преподобного Иоанна Лествичника. В богослужении этой недели Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника.

Иоанн Лествичник жил в VI веке у горы Синай. Он всю жизнь провёл в монастыре на Синайском полуострове. Иоанн пришёл туда в возрасте 16 лет и с тех пор никогда уже не покидал святую гору.

Иоанн стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Им была написана удивительная книга – "Лествица".

Это одна из самых известных и читаемых книг у православных христиан. Церковь чтит память её автора, называя именем преподобного Иоанна четвёртую Неделю Великого поста.

Неделя преподобной Марии Египетской

Пятая неделя (18 апреля) – преподобной Марии Египетской.

Период посвящён памяти Святой Марии Египетской. Она пример того, как через усиленный пост человек способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков.

Марию называли великой блудницей. Однако через покаяние она стала великой праведницей.

Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий

Шестая неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий (25 апреля). Название произошло от греческого слова "вайи". Это широкие листья пальм. Этими листьями жители Иерусалима устилали дорогу перед въезжающим в город Христом за неделю до Его распятия.

Православные христиане на этот праздник приходят в храм с ветвями вербы в руках. В христианской традиции эти ветви стали символизировать вечность, победу Спасителя над смертью. Шестую неделю завершает Лазарева суббота (в этот день мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазаря) и Вербное воскресенье.

Страстная седмица

Седьмая неделя (26 апреля – 1 мая) – это страстная седмица.

Эта неделя занимает особое положение – на неё приходится самый строгий пост. Дело в том, что предыдущие шесть недель установлены в честь сорокадневного поста Спасителя. Седьмая неделя – воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.

Название происходит от слова "страсть", то есть "страдание". Церковь напоминает о тех страданиях, которые были причинены Иисусу Христу людьми, ради спасения которых Он явился в мир.

Каждый день этой седмицы призван напомнить о событиях жизни Спасителя.

Первые три дня (понедельник, вторник и среда) посвящены последним беседам Спасителя с учениками и народом. Во вторник вспоминают, как в доме Симона прокажённого, где был Христос с учениками, женщина помазала миром ноги Иисуса. Ученики негодовали: "К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим" (Мф. 26. 8-9). Однако Христос остановил их: "Возлив миро сие на тело Моё, она приготовила Меня к погребению" (Мф. 26. 12).

В Великий (Чистый) четверг вспоминают, как на Тайной вечере Христос умыл ноги Своим ученикам. Он дал им пример истинного смирения. В память об этом событии в кафедральных соборах и в некоторых монастырях Великим четвергом совершается особый чин омовения ног, когда архиерей омывает ноги двенадцати священникам.

С понедельника по четверг в храмах каждый вечер читают покаянный канон Андрея Критского.

Великая пятница – день, когда распяли Христа. В этот день самый строгий пост. В Великую пятницу совершают воспоминание добровольных и страшных страданий Иисуса Христа, которые Он претерпел за людей.

Службы Великой субботы начинаются в пятницу во второй половине дня. В этот день вспоминают о пребывании Иисуса Христа в гробу. В храмах совершают литургию Василия Великого, перед вынесенной накануне плащаницей читают библейские пророчества о Спасителе. Евангелие повествует о приходе Марии Магдалины к опустевшему гробу. После богослужения священник читает особую молитву. Православные приносят пасхальные куличи и яйца для освящения.

Пасха

Седьмое воскресенье (2 мая) – Пасха. Это самый большой праздник христианского мира. Он олицетворяет собой победу над смертью и грехами. Это символ вечной жизни. Праздничные богослужения начинаются ночью. Мы вспоминаем о чуде – воскресении из мёртвых Спасителя.

Воскресение Христово произошло на третий день после распятия. Камень, которым был закрыт вход в погребальную пещеру, оказался отваленным, а гроб – пустым. Стража в страхе бежала в город. Там они получили приказ рассказать, что тело Христа украли ученики.

К утру воскресенья женщины, которые пришли ко Гробу Господню, увидели его опустевшим. Они же стали первыми, кто встретил воскресшего Иисуса.

На Пасху мы вспоминаем о событиях, описанных в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия рассказывают о днях Страстной седмицы и воскресении Христовом.

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Комментарии

27.02.2017 14:45
- гость -

На правах рекламы или продуманная церковная пропаганда?

27.02.2017 15:27
djusha67

На сайт епархии!!!! Обоснования голодовок здесь никому не интересны...

27.02.2017 15:45
- гость -

Большинство россиян не собираются менять режим питания во время Великого поста. Об этом свидетельствуют данные исследований «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».

Придерживаться всех ограничений на протяжении семи недель намерены два процента опрошенных.

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