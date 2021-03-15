Начался Великий пост – самый продолжительный и строгий. Семь недель (с 15 марта до 1 мая включительно) православные будут воздерживаться от развлечений и ограничивать себя в пище. Верующим придётся отказаться от мясных, молочных продуктов и яиц.
Великий пост – это семь недель (седмиц) духовного труда. Они заканчиваются воскресным днём (слово "неделя" в богослужебном языке обозначает воскресный день, – прим. ред.). Некоторые названия недель достаточно известны: Крестопоклонная, Страстная.
Что символизируют названия недель, что они означают и почему так называются, читайте в материале amic.ru.
40 дней
Сегодня многие люди стараются соблюдать пост, потому что это модно, говорят священнослужители. Однако пост – это не диета по религиозным убеждениям и ограничения в еде – это далеко не самое главное. Смысл намного глубже. Это время, когда человек должен работать над очищением души и тела, время покаяния и смирения.
На 40 дней верующим людям желательно отказаться от посещения увеселительных мероприятий и больше времени посвятить молитве и богослужению. Что касается строгого соблюдения правил поста, то некоторые священники отмечают: при определённых обстоятельствах можно сделать поблажку. Речь не идёт о стариках, детях, беременных и о тех, кому соблюдать пост не позволяет здоровье. Но в случае если вы пришли в гости, то чтобы не обидеть хозяйку, можно отведать "запрещённые" блюда. Отступление от правил компенсируйте на следующий день более строгим постом, говорят священники.
Торжество православия
Первая неделя Великого поста – неделя торжества православия (21 марта).
В названии Церковь хранит память о победе над ересью иконоборчества, когда отрицался сам факт почитания икон. В 730 году византийский император Лев III Исавр запретил почитание икон. Это привело к тому, что были уничтожены тысячи икон, мозаик, фресок, изваяний святых. Также были сломаны расписные алтари во многих храмах.
Иконоборчество было официально признано в 754 году на так называемом Иконоборческом соборе при поддержке императора Константина V Копронима. Он вёл борьбу против почитателей икон, особенно монахов. По своей жестокости иконоборческие гонения были сопоставимы с гонениями на Церковь языческих императоров Диоклетиана и Нерона.
Борьба с иконопочитанием длилась почти 100 лет. Она прекратилась только в 843 году.
Первая неделя считается одной из самых строгих. В это время необходимо особо усердно молиться.
Неделя Святителя Григория Паламы
Вторая неделя (28 марта) посвящена памяти святителя Григория Паламы. Церковь почитает его как участника и победителя одного из самых сложных богословских споров в истории христианства. Он автор учения о Фаворском свете – о том, как человек приходит к благодати, к Богу, к вечной жизни. Через молитву и праведный путь. Церковь именно к этому и призывает православных людей.
Крестопоклонная неделя
Третью седмицу называют крестопоклонной (29 марта – 4 апреля). Это середина Великого поста. Крестопоклонной её называют потому, что она посвящена Кресту Господню. В этот период из алтаря выносится украшенный цветами Крест. Он находится посреди храма до пятницы четвертой седмицы Великого поста.
Крест – это символ искупительной смерти Христа, также это символ его воскресения, которое открыло путь в рай всем, кто готов следовать за Христом. Тем самым Церковь напоминает о том, что Спаситель сделал для людей, об искуплении грехов.
Неделя преподобного Иоанна Лествичника
Четвёртая неделя (11 апреля) – преподобного Иоанна Лествичника. В богослужении этой недели Церковь предлагает всем христианам высокий пример постнической жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника.
Иоанн Лествичник жил в VI веке у горы Синай. Он всю жизнь провёл в монастыре на Синайском полуострове. Иоанн пришёл туда в возрасте 16 лет и с тех пор никогда уже не покидал святую гору.
Иоанн стал одним из самых почитаемых духовных наставников монастыря. Им была написана удивительная книга – "Лествица".
Это одна из самых известных и читаемых книг у православных христиан. Церковь чтит память её автора, называя именем преподобного Иоанна четвёртую Неделю Великого поста.
Неделя преподобной Марии Египетской
Пятая неделя (18 апреля) – преподобной Марии Египетской.
Период посвящён памяти Святой Марии Египетской. Она пример того, как через усиленный пост человек способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету даже из самых страшных и беспросветных духовных тупиков.
Марию называли великой блудницей. Однако через покаяние она стала великой праведницей.
Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий
Шестая неделя – Вход Господень в Иерусалим, неделя ваий (25 апреля). Название произошло от греческого слова "вайи". Это широкие листья пальм. Этими листьями жители Иерусалима устилали дорогу перед въезжающим в город Христом за неделю до Его распятия.
Православные христиане на этот праздник приходят в храм с ветвями вербы в руках. В христианской традиции эти ветви стали символизировать вечность, победу Спасителя над смертью. Шестую неделю завершает Лазарева суббота (в этот день мы вспоминаем чудо воскрешения праведного Лазаря) и Вербное воскресенье.
Страстная седмица
Седьмая неделя (26 апреля – 1 мая) – это страстная седмица.
Эта неделя занимает особое положение – на неё приходится самый строгий пост. Дело в том, что предыдущие шесть недель установлены в честь сорокадневного поста Спасителя. Седьмая неделя – воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа.
Название происходит от слова "страсть", то есть "страдание". Церковь напоминает о тех страданиях, которые были причинены Иисусу Христу людьми, ради спасения которых Он явился в мир.
Каждый день этой седмицы призван напомнить о событиях жизни Спасителя.
Первые три дня (понедельник, вторник и среда) посвящены последним беседам Спасителя с учениками и народом. Во вторник вспоминают, как в доме Симона прокажённого, где был Христос с учениками, женщина помазала миром ноги Иисуса. Ученики негодовали: "К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим" (Мф. 26. 8-9). Однако Христос остановил их: "Возлив миро сие на тело Моё, она приготовила Меня к погребению" (Мф. 26. 12).
В Великий (Чистый) четверг вспоминают, как на Тайной вечере Христос умыл ноги Своим ученикам. Он дал им пример истинного смирения. В память об этом событии в кафедральных соборах и в некоторых монастырях Великим четвергом совершается особый чин омовения ног, когда архиерей омывает ноги двенадцати священникам.
С понедельника по четверг в храмах каждый вечер читают покаянный канон Андрея Критского.
Великая пятница – день, когда распяли Христа. В этот день самый строгий пост. В Великую пятницу совершают воспоминание добровольных и страшных страданий Иисуса Христа, которые Он претерпел за людей.
Службы Великой субботы начинаются в пятницу во второй половине дня. В этот день вспоминают о пребывании Иисуса Христа в гробу. В храмах совершают литургию Василия Великого, перед вынесенной накануне плащаницей читают библейские пророчества о Спасителе. Евангелие повествует о приходе Марии Магдалины к опустевшему гробу. После богослужения священник читает особую молитву. Православные приносят пасхальные куличи и яйца для освящения.
Пасха
Седьмое воскресенье (2 мая) – Пасха. Это самый большой праздник христианского мира. Он олицетворяет собой победу над смертью и грехами. Это символ вечной жизни. Праздничные богослужения начинаются ночью. Мы вспоминаем о чуде – воскресении из мёртвых Спасителя.
Воскресение Христово произошло на третий день после распятия. Камень, которым был закрыт вход в погребальную пещеру, оказался отваленным, а гроб – пустым. Стража в страхе бежала в город. Там они получили приказ рассказать, что тело Христа украли ученики.
К утру воскресенья женщины, которые пришли ко Гробу Господню, увидели его опустевшим. Они же стали первыми, кто встретил воскресшего Иисуса.
На Пасху мы вспоминаем о событиях, описанных в Новом Завете всеми четырьмя евангелистами – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном. Четыре Евангелия рассказывают о днях Страстной седмицы и воскресении Христовом.
Комментарии
На правах рекламы или продуманная церковная пропаганда?
На сайт епархии!!!! Обоснования голодовок здесь никому не интересны...
Большинство россиян не собираются менять режим питания во время Великого поста. Об этом свидетельствуют данные исследований «Левада-центра», сообщает «Интерфакс».
Придерживаться всех ограничений на протяжении семи недель намерены два процента опрошенных.