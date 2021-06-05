Синяя лампа и экстракт ванилина: топ-7 лучших средств для защиты от комаров

За годы войны с комарами люди придумали десятки средств для их уничтожения. Это и фумигаторы, и спреи, и кремы, лосьоны, приборы с ультрафиолетом и многое другое. А они всё равно кусаются и мучают нас каждое лето. Дело в том, что существует очень много видов комаров, и не все способы воздействия одинаково эффективны для них. Amic.ru собрал для вас топ самых эффективных средств и народных рецептов для защиты от кровососов.
Репелленты – это аэрозоли, лосьоны, кремы, эмульсии или твёрдые карандаши. Они отпугивают насекомых резким запахом, бывают на водной, спиртовой, масляной основе. Защита держится от 3 до 8 часов. Самые популярные: Gardex Naturin (от 200 рублей), "Рефтамид" (от 90 рублей), "ДЭТА Аква" (от 250 рублей), "Следопыт" (от 140 рублей).
Наносить аэрозоли надо правильно – они опасны для слизистых. При нанесении средства на кожу сначала нужно распределить его на ладонь, а потом растереть по телу. А одежду обработать на вешалке до лёгкой влажности, дать ей подсохнуть и только тогда надевать. После обработки вымыть руки с мылом.
Перед использованием беременными или детьми обязательно нужно выяснить, подойдёт ли репеллент для них. Есть специальные детские мази и спреи, но на них может быть аллергия – внимательно читайте инструкцию.
Кстати, биологи говорят, что комары не привыкают к репеллентам, просто не на все виды насекомых они воздействуют. Поэтому эксперты советуют пользоваться сразу несколькими средствами от кровососущих.
Яды, которые используются в фумигаторах, не вредят человеку, кошкам, собакам. А вот рыбки или земноводные могут ими отравиться – препарат воздействует на хладнокровных. Если в доме есть ребёнок, лучше купить детский фумигатор, чтобы избежать аллергии на вещества.
Самые популярные фумигаторы производятся фирмами Raptor и Reid (стоимость от 300 рублей), есть очень большие по размеру туристические фумигаторы, их цена – от трёх тысяч рублей.
Концентрация ультрафиолета в лампах не очень высока, для того чтобы не испортить человеку зрение, но достаточна для уничтожения кровососущих. Биологи говорят, что у этого прибора не доказана стопроцентная эффективность.
Ловушки бывают: электрические (на основе пропана или углекислого газа), тепловые, водяные, самодельные (из подручных средств). Большинство из них работает от электричества (кроме самодельных). В качестве ловушки можно использовать и клейкую ленту, смазанную специальным раствором с привлекательным для комаров запахом.
Самодельную ловушку можно сделать из пластиковой бутылки объёмом 1,5 л.
Для этого потребуется: 50 граммов сахара, 5 граммов сухих пекарских дрожжей и стакан воды (комнатной температуры).
Разрежьте бутылку напополам, причём сторона с горлышком должна быть меньше. В ёмкость высыпайте сахар, дрожжи, залейте водой и тщательно перемешайте. Масса должна вспениться. Далее вставьте горловину бутылки в ёмкость с приманкой, а стенки оберните тёмной тряпкой, скрепляя скотчем или степлером (это ускорит процесс брожения и выделения углекислого газа, на который комары очень падки). Бутылку поставьте на террасу или подоконник, работать она будет примерно неделю.
Травы, которые отпугнут комаров: цитронелла, чеснок (зелёные побеги), мелисса, кошачья мята, бархатцы, базилик, лаванда, перечная мята, болотная мята, розмарин, герань, полынь, валериана, чабрец, агератум, монарда (цветочные культуры).
Из растений комары не переносят черёмуху, бузину, можжевельник.
Вот несколько народных рецептов с маслами:
– смешайте 10 мл эвкалиптового эфирного масла с соком одного лимона, нанесите на кожу;
– в литровую бутылку налейте воду с добавлением 30 капель лавандового масла и герани, намазывайте или разбрызгивайте по помещению ежечасно;
– смешайте 50 капель эфирного масла из списка выше со спиртом (бутылочка спирта должна быть заполнена на 3/4 и немного разбавлена водой);
– спиртовой раствор валерианы используйте как духи (если, конечно, у вас дома нет кошек, иначе вы избавитесь от комаров, но будете облеплены этими животными);
– пропитайте маслами ватные диски и разложите по квартире;
– подогревайте масла в аромалампе – и вам терапия, и средство от комаров.
Но есть не менее эффективные мази домашнего изготовления, которые можно сделать из обычного крема и масел:
– налейте в баночку по 6 капель масла чёрного перца, кошачьей мяты, цитронеллы, лаванды и нима; смешайте с любым кремом в пропорции 1:2;
– смешайте 1 грамм сухого ванилина с детским кремом или просто натритесь ванильным порошком; средство действует эффективно, но недолго – придётся натираться каждый час;
– не мазь, но тоже работает: комары не переносят запах соевого соуса, поэтому расставьте чашечки с ним на подоконники, и вероятность того, что насекомые залетят в квартиру, существенно снизится.
Хорошо снимает зуд и отёки лёд – просто приложите его к месту укуса, предварительно завернув в ткань. Эффективны от укусов комаров и средства от ожогов.
Из народных средств помогают травяные кашицы. Подойдут шалфей, алоэ, зверобой, чабрец, любая мята, полынь, петрушка, череда. Траву надо измельчить, получившуюся кашицу завернуть в марлю и сделать компресс на место укуса примерно на полчаса. Помогают и компрессы из соды – одна чайная ложка соды на стакан воды.
Комментарии
Ура. Будем бороться.