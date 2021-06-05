Синяя лампа и экстракт ванилина: топ-7 лучших средств для защиты от комаров

Репелленты

Репелленты – это аэрозоли, лосьоны, кремы, эмульсии или твёрдые карандаши. Они отпугивают насекомых резким запахом, бывают на водной, спиртовой, масляной основе. Защита держится от 3 до 8 часов. Самые популярные: Gardex Naturin (от 200 рублей), "Рефтамид" (от 90 рублей), "ДЭТА Аква" (от 250 рублей), "Следопыт" (от 140 рублей).

Наносить аэрозоли надо правильно – они опасны для слизистых. При нанесении средства на кожу сначала нужно распределить его на ладонь, а потом растереть по телу. А одежду обработать на вешалке до лёгкой влажности, дать ей подсохнуть и только тогда надевать. После обработки вымыть руки с мылом.

Перед использованием беременными или детьми обязательно нужно выяснить, подойдёт ли репеллент для них. Есть специальные детские мази и спреи, но на них может быть аллергия – внимательно читайте инструкцию.

Кстати, биологи говорят, что комары не привыкают к репеллентам, просто не на все виды насекомых они воздействуют. Поэтому эксперты советуют пользоваться сразу несколькими средствами от кровососущих.