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Синяя лампа и экстракт ванилина: топ-7 лучших средств для защиты от комаров

, ИА "Амител"
Рассказываем, как защититься от кровососущих народными и современными средствами
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

За годы войны с комарами люди придумали десятки средств для их уничтожения. Это и фумигаторы, и спреи, и кремы, лосьоны, приборы с ультрафиолетом и многое другое. А они всё равно кусаются и мучают нас каждое лето. Дело в том, что существует очень много видов комаров, и не все способы воздействия одинаково эффективны для них. Amic.ru собрал для вас топ самых эффективных средств и народных рецептов для защиты от кровососов.

1
Репелленты

Репелленты – это аэрозоли, лосьоны, кремы, эмульсии или твёрдые карандаши. Они отпугивают насекомых резким запахом, бывают на водной, спиртовой, масляной основе. Защита держится от 3 до 8 часов. Самые популярные: Gardex Naturin (от 200 рублей), "Рефтамид" (от 90 рублей), "ДЭТА Аква" (от 250 рублей), "Следопыт" (от 140 рублей).

Наносить аэрозоли надо правильно – они опасны для слизистых. При нанесении средства на кожу сначала нужно распределить его на ладонь, а потом растереть по телу. А одежду обработать на вешалке до лёгкой влажности, дать ей подсохнуть и только тогда надевать. После обработки вымыть руки с мылом.

Перед использованием беременными или детьми обязательно нужно выяснить, подойдёт ли репеллент для них. Есть специальные детские мази и спреи, но на них может быть аллергия – внимательно читайте инструкцию.

Кстати, биологи говорят, что комары не привыкают к репеллентам, просто не на все виды насекомых они воздействуют. Поэтому эксперты советуют пользоваться сразу несколькими средствами от кровососущих.

2
Фумигаторы
Фумигаторы – устройства, которые распыляют ядовитый для комаров дым или пар. Они работают от электричества: нужно положить в прибор специальную пластину с ядом или присоединить бутылочку с жидкостью и включить фумигатор в розетку. К слову, спирали – те же фумигаторы, только действуют при поджигании. Одной упаковки ядовитого вещества хватает на период от трёх дней до месяца (зависит от производителя).

Яды, которые используются в фумигаторах, не вредят человеку, кошкам, собакам. А вот рыбки или земноводные могут ими отравиться – препарат воздействует на хладнокровных. Если в доме есть ребёнок, лучше купить детский фумигатор, чтобы избежать аллергии на вещества.

Самые популярные фумигаторы производятся фирмами Raptor и Reid (стоимость от 300 рублей), есть очень большие по размеру туристические фумигаторы, их цена – от трёх тысяч рублей.
3
Антимоскитная лампа
Антимоскитная лампа – это прибор, который уничтожает комаров при помощи ультрафиолетового света и электрического разряда. Свет приманивает насекомых, а потом их убивает током. Бывают разных размеров, чтобы можно было расположить как на участке, так и в комнате. Работают от электричества. Стоимость варьируется от 500 до 3000 рублей.

Концентрация ультрафиолета в лампах не очень высока, для того чтобы не испортить человеку зрение, но достаточна для уничтожения кровососущих. Биологи говорят, что у этого прибора не доказана стопроцентная эффективность.
4
Ловушки для комаров
Существует множество разновидностей ловушек для комаров, но принцип работы у них один: прибор заманивает насекомое в замкнутое пространство, где оно погибает от яда или обезвоживания.
 

Ловушки бывают: электрические (на основе пропана или углекислого газа), тепловые, водяные, самодельные (из подручных средств). Большинство из них работает от электричества (кроме самодельных). В качестве ловушки можно использовать и клейкую ленту, смазанную специальным раствором с привлекательным для комаров запахом.

Самодельную ловушку можно сделать из пластиковой бутылки объёмом 1,5 л.

Для этого потребуется:  50 граммов сахара, 5 граммов сухих пекарских дрожжей и стакан воды (комнатной температуры).

Разрежьте бутылку напополам, причём сторона с горлышком должна быть меньше. В ёмкость высыпайте сахар, дрожжи, залейте водой и тщательно перемешайте. Масса должна вспениться. Далее вставьте горловину бутылки в ёмкость с приманкой, а стенки оберните тёмной тряпкой, скрепляя скотчем или степлером (это ускорит процесс брожения и выделения углекислого газа, на который комары очень падки). Бутылку поставьте на террасу или подоконник, работать она будет примерно неделю.

5
Травы
Существуют травы, запахи которых отгоняют комаров. Их вы можете высаживать на подоконнике или в огороде и таким образом снижать количество кровососущих на участке или в квартире.

Травы, которые отпугнут комаров: цитронелла, чеснок (зелёные побеги), мелисса, кошачья мята, бархатцы, базилик, лаванда, перечная мята, болотная мята, розмарин, герань, полынь, валериана, чабрец, агератум, монарда (цветочные культуры).
Из растений комары не переносят черёмуху, бузину, можжевельник.
6
Эфирные масла
Эфирные масла можно наносить на кожу, капать их в костёр, распылять на палатку (если вы на природе, к примеру).
 
Комары избегают запахов гвоздики, аниса, апельсина, лимона, кедра и всех других хвойных, лаванды, чайного дерева, мяты, тимьяна, эвкалипта.

Вот несколько народных рецептов с маслами:
– смешайте 10 мл эвкалиптового эфирного масла с соком одного лимона, нанесите на кожу;
– в литровую бутылку налейте воду с добавлением 30 капель лавандового масла и герани, намазывайте или разбрызгивайте по помещению ежечасно;
– смешайте 50 капель эфирного масла из списка выше со спиртом (бутылочка спирта должна быть заполнена на 3/4 и немного разбавлена водой);
– спиртовой раствор валерианы используйте как духи (если, конечно, у вас дома нет кошек, иначе вы избавитесь от комаров, но будете облеплены этими животными);
– пропитайте маслами ватные диски и разложите по квартире;
– подогревайте масла в аромалампе – и вам терапия, и средство от комаров.
7
Мази домашнего изготовления
  
Можно не заморачиваться и использовать бальзам "Звёздочка", нанося его на тело перед выходом на улицу – его запах отпугивает кровососущих.

Но есть не менее эффективные мази домашнего изготовления, которые можно сделать из обычного крема и масел:
– налейте в баночку по 6 капель масла чёрного перца, кошачьей мяты, цитронеллы, лаванды и нима; смешайте с любым кремом в пропорции 1:2;
– смешайте 1 грамм сухого ванилина с детским кремом или просто натритесь ванильным порошком; средство действует эффективно, но недолго – придётся натираться каждый час;
– не мазь, но тоже работает: комары не переносят запах соевого соуса, поэтому расставьте чашечки с ним на подоконники, и вероятность того, что насекомые залетят в квартиру, существенно снизится.
8
А что делать, если меня уже искусали?
Если вас уже покусали и на месте укусов образовался сильный отёк, есть вероятность, что у вас аллергия. Подберите с врачом антигистаминное средство – таблетки или мазь.

Хорошо снимает зуд и отёки лёд – просто приложите его к месту укуса, предварительно завернув в ткань. Эффективны от укусов комаров и средства от ожогов.

Из народных средств помогают травяные кашицы. Подойдут шалфей, алоэ, зверобой, чабрец, любая мята, полынь, петрушка, череда. Траву надо измельчить, получившуюся кашицу завернуть в марлю и сделать компресс на место укуса примерно на полчаса. Помогают и компрессы из соды – одна чайная ложка соды на стакан воды.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

5.06.2021 07:26
- гость -

Ура. Будем бороться.

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