Жительница Алтая мечтала похудеть к лету и "сбросила" 114 тысяч рублей
Схема старая: после покупки таблеток позвонил якобы следователь и сказал, что положена компенсация
23 апреля 2026, 13:10, ИА Амител
Мошенники обманули 47-летнюю жительницу Рубцовска, которая в преддверии летнего сезона решила привести фигуру в порядок, увидела в интернете рекламу таблеток для похудения и перешла по ссылке, сообщает алтайское МВД.
«Сделала заказ. Товар оплатила при получении, не подозревая обмана», — рассказали в ведомстве.
После этого позвонила якобы следователь и заявила, что полицейские задержали группу мошенников, продававших поддельные препараты. Она сказала, что женщине положена компенсация.
Рубцовчанку соединили с "адвокатом", который пообещал крупную компенсацию. В итоге под различными предлогами женщину уговорили перевести около 114 тысяч рублей за услуги.
После получения денег мошенники перестали выходить на связь. И лишь спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули.
Ранее на Алтае пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч рублей, пообещавшим компенсацию в 1,6 млн рублей.
13:14:30 23-04-2026
ей бы хоть глицину курс пропить (глицин безобидный, для назначения надо историю болезни смотреть и карту наблюдения от психиатра)
"И лишь спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули."
20:51:07 23-04-2026
Мусик (13:14:30 23-04-2026) ей бы хоть глицину курс пропить (глицин безобидный, для назн... Тебя уже давно надо на галоперидол посадить. Но нет, ты тут в каждой новости отмечаешься.
14:12:57 23-04-2026
теперь точно похудеет!...