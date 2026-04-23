Жительница Алтая мечтала похудеть к лету и "сбросила" 114 тысяч рублей

Схема старая: после покупки таблеток позвонил якобы следователь и сказал, что положена компенсация

23 апреля 2026, 13:10, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Мошенники обманули 47-летнюю жительницу Рубцовска, которая в преддверии летнего сезона решила привести фигуру в порядок, увидела в интернете рекламу таблеток для похудения и перешла по ссылке, сообщает алтайское МВД.

«Сделала заказ. Товар оплатила при получении, не подозревая обмана», — рассказали в ведомстве.

После этого позвонила якобы следователь и заявила, что полицейские задержали группу мошенников, продававших поддельные препараты. Она сказала, что женщине положена компенсация.

Рубцовчанку соединили с "адвокатом", который пообещал крупную компенсацию. В итоге под различными предлогами женщину уговорили перевести около 114 тысяч рублей за услуги.

После получения денег мошенники перестали выходить на связь. И лишь спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули.

Ранее на Алтае пенсионерка перевела мошенникам 800 тысяч рублей, пообещавшим компенсацию в 1,6 млн рублей.

Комментарии 3

Мусик

13:14:30 23-04-2026

ей бы хоть глицину курс пропить (глицин безобидный, для назначения надо историю болезни смотреть и карту наблюдения от психиатра)
"И лишь спустя несколько дней женщина поняла, что ее обманули."

Гость

20:51:07 23-04-2026

Тебя уже давно надо на галоперидол посадить. Но нет, ты тут в каждой новости отмечаешься.

Гость

14:12:57 23-04-2026

теперь точно похудеет!...

