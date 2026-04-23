Киркоров станет Кощеем. ТНТ перед Новым годом выпустит фильм "Очень сказочные дела"

Канал анонсировал новый проект

23 апреля 2026, 13:15, ИА Амител

Постер фильма "Очень сказочные дела" / Фото: ТНТ

Телеканал ТНТ анонсировал новый новогодний проект — комедийную фэнтези-сказку "Очень сказочные дела". Премьера фильма запланирована на 3 декабря, картина выйдет в кинотеатрах по всей стране.

О чем фильм?

Действие разворачивается в Тридевятом царстве, где все жители увлечены тремя богатырями. Их сражения напоминают шоу, а сами герои становятся кумирами для публики. Среди поклонников — сорокалетний Елемеля, который руководит фан-клубом, состоящим всего из нескольких человек.

Во время царского пира он случайно срывает операцию по поимке Кощея. Злодей исчезает вместе с царской дочерью, а сам Елемеля становится объектом насмешек. Чтобы исправить ситуацию, герой отправляется в путешествие вместе с гусляром Алешкой. На пути им встречаются Баба Яга, русалка, Соловей-разбойник и другие персонажи. Авторы обещают сочетание классических сказочных мотивов и современных трендов.

Кто сыграет?

Создатели делают ставку на атмосферу советских сказок и участие известных актеров. Роль Кощея исполнит Филипп Киркоров, также в проекте снялись Тимур Батрутдинов и Андрей Гайдулян. Остальной актерский состав пока не раскрывают.

Над фильмом работает команда, которая ранее выпустила новогодние проекты "Самоирония судьбы", "Иван Васильевич меняет всё", "Небриллиантовая рука" и "Невероятные приключения Шурика". Режиссерами выступили Миша Семичев и Роман Ким.

Директор ТНТ Тина Канделаки отметила, что канал продолжает развивать линейку праздничных фильмов. По ее словам, проекты показывают высокие результаты как в телеэфире, так и в прокате. В этом сезоне зрителям представят сразу несколько новогодних премьер.

Креативный продюсер Андрей Шелков добавил, что фильм станет частью новой сказочной вселенной с отсылками к популярной культуре. По его словам, в проекте объединят персонажей разных миров, включая героев русских сказок и узнаваемые образы из зарубежных сериалов.