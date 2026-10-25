Родственники сами ищут правдивую информацию об обстоятельствах несчастного случая

25 октября 2026, 21:05, ИА Амител

Миша Маваши / Фото: скриншот видео из личного телеграм-канала Маваши

Достоверной информации о причине смерти рэпера Михаила Маваши (Михаила Ница) пока нет, сообщили РИА Новости в его семье.

Об уходе музыканта из жизни сообщил его представитель 25 октября, заявив, что артист скончался в результате несчастного случая.

По словам родственников артиста, они живут далеко от места, где проживал Михаил Ниц, поэтому не знают об обстоятельствах его смерти. Кроме того, как утверждают в семье Маваши, сообщения о возможных причинах не похожи на правду.

"Если бы что-то случилось, машина сбила или другой несчастный случай, то об этом сразу написали бы. Но раз достоверную информацию не дают — значит, что-то есть", — добавил представитель семьи рэпера.

Маваши (Михаил Ниц) родился 29 января 1985 года. С 2009 года занимался музыкой.

Музыкальную карьеру он начал в 2009 году. Первые два альбома — "Только правда" (2009) и "То, что видел" (2011) — критики характеризовали как содержащие элементы "бандитской" тематики.

В 2018 году создал основной коллектив "Маваши group". Музыканты начали создавать песни в жанрах альтернативного рока, рэп-рока и ню-метала.