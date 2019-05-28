Четверг, 30 Май, 12:11

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,91
€ 72,41
Обь
459см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное ЕГЭ-2019Опрессовка-2019АТР-2019
Задай вопрос гендиректору БГЭС
Новости

Роскачество посоветовало, как выбрать настоящее мороженое

, ИА "Амител"
Самая простая проверка качества мороженого – отколоть кусок от замороженной массы
Мороженое должно быть равномерного цвета и формы / Фото: moscow.zagranitsa.com

Мороженое должно быть равномерного цвета и формы / Фото: moscow.zagranitsa.com

В Роскачестве рассказали, что при покупке мороженого стоит обратить внимание на цвет, форму, процент жирности, состав, срок годности и плотность продукта, сообщает "РИА Новости".

Стабилизаторы – естественные ингредиенты любого мороженого, они позволяют держать форму и не отражаются на качестве. Если возникают сомнения насчет пользы Е-добавок, то можно выбрать продукт, содержащий натуральные компоненты: например, агар-агар или желатин.

Отмечается, что мороженое по способу производства бывает мягким и закаленным, но в продажу поступает только закаленный продукт, а самая простая проверка его качества – отколоть кусок от замороженной массы.

"Хорошо закаленная мороженая масса всегда плотной консистенции; покрыто кристалликами льда – значит, оно проходило повторную заморозку; вкус у такого продукта уже испорчен", – отметили в организации.

По госстандарту в основе мороженого должны быть молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Молока должно быть более 40%. Надпись "пальмовое масло" на этикетке означает молокосодержащий продукт: он дешевле мороженого, в составе которого только молочные жиры.

Процент жирности также влияет на вид мороженого: у молочного она не более 7,5%, его могут добавлять в рацион даже те, кто придерживается диеты. Жирность сливочного мороженого – от 8% до 11,5%, пломбира – от 12% до 20%. Чем выше процент жирности, тем желтее цвет продукта, добавляют специалисты.

Мороженое должно быть равномерного цвета и формы: если оно деформировано, возможно нарушение режима хранения. Кроме того, это может означать, что скоро истекает срок годности продукта.

Также стоит обратить внимание на глазурь: она должна быть равномерно распределена, не отваливаться от поверхности, а наличие на шоколадной глазури белого налета говорит о неправильном хранении или неоднозначном составе.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Загрузка...
Партнёры

Комментарии

29.05.2019 10:57
- гость -

Если в стране нет нормального молока, откуда взяться настоящему мороженому?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
12:07
Жителей Алтайского края обяжут убирать за своими собаками на улице 0
11:45
Мастер-классы и море сладкой ваты: где весело отпраздновать День защиты детей 0
11:35
Конкурс широкого разлива: в Алтайском крае в шестой раз выбирают лучшие напитки 0
11:25
Ассанжа поместили в тюремную больницу в Британии 3
11:15
Алтайскому телеканалу нашли кнопку после перехода на цифровое телевидение 1
11:03
Молодой врач умер на рабочем месте в Новоалтайске 19
10:55
Спецпрокурор США не доказал связь Путина и Трампа и уволился 2
10:45
Мифы и правда о йоге: эксперт о пользе занятий 0
10:29
Саакашвили встретила толпа людей в аэропорту Киева 8
10:19
Реально-виртуальное присутствие: СибУПК предлагает престижное обучение 0
10:09
МВД сократило перечень потенциально опасных пород собак 1
09:57
Путин разрешил усыновлять детей ВИЧ-инфицированным 1
09:39
Движение трамваев по улице Попова в Барнауле будет перекрыто на выходных 3
09:26
Земельный налог: кто обязан платить и какие есть ставки 1
09:18
Зарегистрироваться и выиграть: АО "Алтайэнергосбыт" дарит денежный приз 0
09:06
Год с Томенко: фотоподборка Amic.ru 8
08:56
Клиентам НПФ могут позволить получать пенсию с 55 и 60 лет 1
08:36
Общественники заявили о резком росте цен на билеты в плацкартный вагон 0
08:28
После отключения горячей воды барнаульцы "нажгли" на 20% больше электричества 7
08:15
В Будапеште затонуло прогулочное судно с туристами 0
08:01
Как платить за свет, если уехал на дачу: задай вопрос директору БГЭС
На все вопросы о деятельности БГЭС отвечает гендиректор Иван Василиади
07:44
Воспитание по кайфу: вместо ремня и строгости совместный ютуб-канал и респект 20
07:32
Летим в Прагу: как совместить отдых с изучением английского по доступной цене 5
07:22
10 перемен Томенко: что изменилось в губернаторстве за первый год работы 15
07:15
Барнаульским компаниям в июне устроят налоговую "перезагрузку" 0
06:43
Народные приметы: что делать на Евдокию Свистунью 0
06:28
Он был не только Шуриком: интересные факты о жизни Александра Демьяненко 8
06:11
Берите зонтики: 30 мая в Алтайском крае будет неустойчивая погода 0
06:02
Да будет "ГорСад": в Барнауле представили три проекта парка "Изумрудный" 9
05:20
Попытавшийся сжечь школьников подросток заключен под стражу 2
04:52
Онищенко посоветовал пенсионерам "жить чуть-чуть впроголодь" 10
03:23
СК возбудил дело из-за брошенных в хостеле детей 2
02:43
Умер актер из "Крестного отца" 0
01:27
Разработаны устройства для сверхбыстрой зарядки смартфона 2
00:51
Разработаны роботы для доставки лекарства к раковым опухолям 0
23:56
Генпрокуратура проведет массовую проверку российских школ 0
23:35
В Госдуме одобрили запрет передачи коллекторам долгов по ЖКХ 3
23:16
США обвинили Россию в ядерных испытаниях 5
22:54
Nissan взял на таран киоск с шаурмой в Новосибирске 2
22:36
Родительский комитет поддержал проект "отцовского капитала" 0
22:16
Фильм с Вениамином Смеховым снимают в Барнауле 0
21:49
Силуанов выступил против оплаты "косяков" "Транснефти" 0
21:36
Против россиянина из ООН хотят возбудить уголовное дело в Косово 0
21:16
В Чебоксарах школьница умерла на ЕГЭ по математике 8
20:56
ДТП с "Яндекс. Такси" создало пробку на шоссе в Барнауле 1
20:37
Участник массового погрома в кафе Новосибирска задержан спустя 12 лет 0
20:14
Скалы очистят от надписей в Горном Алтае 1
19:59
Томенко поручил помочь моторному заводу сохранить производство 6
19:37
Нелегалы разбили палаточный городок под Новосибирском 0
19:14
Сократился уровень дотационности Республики Алтай 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", И.О. Главного редактора: Елена Лепезина.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.