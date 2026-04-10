Как соблюсти традиции и приготовить при этом нечто совершенно новое: рецепты пасхи, которые стоит взять на заметку любой хозяйке

10 апреля 2026, 07:20, ИА Амител

Пасха / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В воскресенье, 12 апреля, православные верующие будут праздновать Пасху. Для тех, кто решил удивить семью и гостей необычными блюдами и немного разнообразить традиционный стол, amic.ru собрал интересные вариации рецептов классической творожной пасхи, в процессе приготовления которой, как выяснилось, также можно поимпровизировать.

Пасха из топленого молока

Домашний творог из топленого молока может стать отличным вариантом основы для пасхи: у него насыщенный вкус и цвет, который не требует никаких дополнительных добавок.

Что потребуется?

Творог – 1,5 кг (из топлёного молока);

Сливочное масло – 150 г;

Варёная сгущёнка – 250-300 г.

Как готовить?

Масло нужно достать из холодильника, чтобы оно было мягким и легко взбивалось, творог протереть через сито и соединить их в глубокой миске, после чего взбить. К получившейся смеси небольшими порциями добавлять сгущёнку, продолжая взбивать. Когда масса будет готова, её нужно выложить в специальную форму или дуршлаг, застеленный чистой марлей. Края марли следует завернуть наверх, сверху поставить небольшой груз и отправить в холодильник на 12 часов. Перед подачей на стол нужно украсить пасху шоколадом, цукатами, сухофруктами, орехами.

Полосатая пасха

Принцип изготовления полосатой пасхи мало отличается от стандартной, но внешне она выглядит очень необычно.

Что потребуется?

Творог 5% – 800 г;

Масло сливочное – 70 г;

Желток – 2 штуки;

Сметана 25% – 4 столовых ложки;

Сахар – 120 г;

Миндаль – 50 г;

Черника – 3-4 столовых ложки;

Лимон – по вкусу;

Ванилин – по вкусу.

Как готовить?

Творог необходимо перетереть через сито, чтобы он стал мягким и воздушным. Взять глубокую миску и поставить её на кастрюлю, в которой кипит вода. В миску выложить желтки, добавить 60 г сахара и взбивать при помощи венчика до тех пор, пока масса не начнёт приобретать беловатый оттенок. Когда масса станет густеть, снять миску с кастрюли, добавить в желтково-сахарную смесь масло и тщательно перемешать до однородности. Переложить приготовленную смесь к творогу и ещё раз перемешать.

В отдельную кастрюльку выложить чернику, добавить цедру и сок лимона, 60 г сахара и поставить на 2-3 минуты вариться. Далее следует разделить творожную смесь на две части: в одну выложить чернику и столовую ложку сметаны, а к другой добавить три столовые ложки сметаны, ваниль и измельчённый миндаль. Тщательно перемешать все ингредиенты в отдельных мисках до однородности.

Форму для пасхи застелить марлей и выкладывать слои по очереди. Каждый слой необходимо хорошенько утрамбовать. Затем отправить пасху в холодильник на ночь, а утром достать, снять марлю и украсить миндалём.

Пасха с рикоттой и маскарпоне

Что потребуется?

Сыр рикотта – 300 г;

Сыр маскарпоне – 250 г;

Сахар тростниковый – 100 г;

Экстракт ванильный – 1 чайная ложка;

Миндаль жареный – 50 г;

Сливки 33% – 75 мл;

Шоколад тёмный – 50 г;

Цукаты – 125 г.

Как готовить?

Форму для пасхи устлать несколькими слоями марли. В чашу выложить маскарпоне, рикотту, сахар, ванильный экстракт и взбить всё это до образования однородной массы. Добавить в эту смесь измельчённый миндаль, цукаты, тёртый шоколад и немного взбитых сливок. Всё нужно перемешать и выложить приготовленную смесь в форму для пасхи, накрыть специально оставленными краями марли и поставить груз сверху. Пасху следует поставить на ночь в холодильник для застывания.

Готовую пасху извлечь из формы, удалить марлю и украсить пасху тёртым шоколадом и цукатами.

Заварная пасха с фруктовым желе

Что потребуется?

Творог – 450 г;

Сливочное масло – 100 г;

Яйца – 2 штуки;

Сметана – 250 г;

Сахарная пудра – 150-200 г;

Желе;

Сухофрукты – 50 г;

Ванилин – 1 щепотка.

Как готовить?

Смешать размягчённое сливочное масло с сахарной пудрой до однородной консистенции, добавить яйца и хорошо взбить. Не переставая мешать, добавлять сметану. Полученную смесь поставить на огонь, довести до кипения и варить 2-3 минуты, постоянно помешивая.

Творог предварительно поставить под пресс, после протереть через мелкое сито и добавить ванилин. Соединить полученную смесь с творогом и тщательно перемешать. Добавить сухофрукты, цукаты или орехи. Желе приготовить по инструкции, указанной на упаковке, но воды взять лишь половину из указанной нормы. Форму накрыть марлей, выложить часть творога и сверху вылить желе. Отправить в холодильник, чтобы желе как следует застыло. Затем выложить остальной творог и залить вторым желе. Поставить в холодильник на ночь. Утром достать из формы и подать к столу.

Пасха творожная с ананасами, кокосовым молоком и ромом

Что потребуется?

Творог 15-22% – 350 г;

Желтки – 2 штуки;

Пудра сахарная – 100 г;

Молоко кокосовое – 25 мл;

Масло сливочное – 30 г;

Ананас свежий – 200 г;

Крахмал кукурузный – 10 г;

Сахар – 50 г;

Мякоть кокосового ореха – 15-20 г;

Миндаль очищенный – 20 г;

Ром – 1 столовая ложка.

Как готовить?

Ананас очистить от кожуры и поделить на две части. Первую половину нарезать кубиками, измельчить в блендере и пропустить через сито. Затем добавить крахмал и густую массу. Вторую часть ананаса порезать кубиками, но уже меньшего размера. Выложить их в кастрюлю, добавить сахар, поставить на огонь и варить после закипания минут 10, пока лишняя жидкость не испарится.

Затем перекинуть ананасы на дуршлаг и переложить в миску. В отдельной миске смешать яичные желтки, сахарную пудру, ром и кокосовое молоко. Поставить смесь на водяную баню, непрерывно помешивая. После снять с огня и мешать ещё в течение минуты, пока не остынет.

Мякоть кокоса нарезать на мелкие кусочки. Измельчить миндаль. Творог отжать руками и пропустить несколько раз через сито, добавить к нему предварительно размягчённое сливочное масло. После влить смесь из желтков и сахара и перемешать при помощи блендера.

Выложить кусочки ананаса и ананасовую пасту, кокосовую мякоть и миндаль, всё перемешать. Форму для пасхи выстлать марлей, выложить в неё приготовленную творожную массу и разровнять. Накрыть крышкой и поставить под пресс, отправить пасху в холодильник на всю ночь.