Томич убил двух женщин в офисе и свел счеты с жизнью

В Томске мужчина в офисе застрелил двух женщин, после чего свел счеты с жизнью, сообщает РИА "Новости".

"Установлено, что 3 октября 2019 года в дневное время в одном из офисных помещений дома № 6/20 по улице Героев Чубаровцев в Томске были обнаружены тела двух сотрудниц коммерческой организации с огнестрельными ранениями", – говорится в сообщении СК по региону.

Следователи установили личность мужчины, совершившего преступление. Полицейские обнаружили его тело.

"Следственными органами СК РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ по факту убийства двух женщин", – говорится в сообщении.

Следователи работают на месте преступления.