К обрушению пятиэтажки в Приморье мог привести неисправный водонагреватель

Пятиэтажный дом в поселке Новонежино Приморского края мог обрушиться из-за неисправности в водонагревателе, сообщает РИА "Новости".
Старший помощник руководителя регионального СК Аврора Римская рассказала, что водонагреватель был установлен в ванной комнате одной из квартир.
Как именно обрушилось здание, выясняет следствие. Очевидцы отмечают, что произошел взрыв.
В результате инцидента погибла женщина. По словам представителя СК, это случилось при обрушении стены.
Кроме того, пострадала девочка. "Ушиб мягких тканей, жизни ничего не угрожает, ее осмотрели врачи скорой помощи", – сообщил глава Шкотовского района Виктор Михайлов.
По его словам, эвакуированных из здания людей разместили в пункте временного содержания, который развернут в местном клубе. "Обеспечены горячим питанием, их осмотрел врач. Пострадавших нет", – отметил Михайлов.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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