Подросток открыл стрельбу в московской школе

Ученик московской школы выстрелил из пистолета в образовательном учреждении, сообщает "Российская газета". Образовательное учреждение находится в Войковском районе Москвы.
В полицию поступило сообщение о том, что 29 октября ученик принес с собой в школу травматический пистолет и выстрелил из него. Прибывшие на место полицейские изъяли оружие.
Установлено, что пистолет принадлежит отцу мальчика, в отношении которого составили протокол об административном правонарушении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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