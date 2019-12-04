Американские хирурги вместо наркоза используют гипноз

Врачи одного из медицинских центров в Техасе используют гипноз во время некоторых хирургических операций при удалении опухолей, пишет "Медикфорум" со ссылкой на The Daily Mail.

Группа медиков из медцентра MD Anderson Cancer Center погружает некоторых пациентов в гипноз. Их просят представлять себя в какой-нибудь спокойной окружающей среде, а в этот момент хирурги проводят разрезы и выполняют операции.

Анестезия связана с целым рядом тревожных побочных эффектов, включая потерю памяти и подавление иммунной системы. Причем некоторые из негативных эффектов проявляют себя через несколько месяцев после операции.

Как пишет зарубежное издание, в Штатах сейчас предпринимаются огромные усилия для борьбы с опиоидной зависимостью, которая у местного населения уже приобрела характер эпидемии. Именно поэтому все большее количество врачей и пациентов используют другие пути для борьбы с болью, не требующие таких затрат и не вызывающие сильных рисков. Гипноз – одно из направлений.

При анестезии используется целый коктейль тяжелых лекарств, которые обычно доставляются в форме газа. Вдыхая его, пациент теряет сознание и вместе с ним болевую чувствительность.