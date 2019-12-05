Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле

Четыре автомобиля столкнулись в Барнауле на улице Малахова, в районе дома № 94а, утром 5 декабря. Две женщины пострадали.

В "массовке" приняли участие Lexus под управлением водителя – мужчины 1973 года рождения, Hyundai Solaris, за рулем которого была женщина 1984 года рождения, а также ВАЗ-2107 и ВАЗ-211440 под управлением мужчин 1988 и 1976 годов рождения соответственно.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Solaris. Медики на месте происшествия оказали им помощь, госпитализация не понадобилась, сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД по Барнаулу.