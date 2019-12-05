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Массовое ДТП с четырьмя автомобилями произошло в Барнауле

, ИА "Амител"
Пострадали две женщины

Четыре автомобиля столкнулись в Барнауле на улице Малахова, в районе дома № 94а, утром 5 декабря. Две женщины пострадали. 

В "массовке" приняли участие Lexus под управлением водителя – мужчины 1973 года рождения, Hyundai Solaris, за рулем которого была женщина 1984 года рождения, а также ВАЗ-2107 и ВАЗ-211440 под управлением мужчин 1988 и 1976 годов рождения соответственно. 

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Solaris. Медики на месте происшествия оказали им помощь, госпитализация не понадобилась, сообщили amic.ru в отделении пропаганды ГИБДД по Барнаулу.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

5.12.2019 12:50
юлия

а кто виноват?

5.12.2019 13:09
- гость -

Чубайс.

5.12.2019 13:22
гость

Может пешик?

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