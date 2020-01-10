Пятница, 10 Январь, 16:30

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Где должна стоять главная елка Барнаула?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,23
€ 68,06
Обь
16см +5



Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Крушение украинского самолета в ИранеНовый год-2020Итоги года-2019
Новости

Еще один крупный торговый центр может появиться в Барнауле

, ИА "Амител"
Для участка уже ищут арендатора
Фото: 'Алтайский портал недвижимости'

Фото: "Алтайский портал недвижимости"

Рядом со "старой" "Лентой" в Барнауле может появиться еще один большой торговый центр, сообщает "Алтайский портал недвижимости".

Участок земли, граничащий с кварталом "Дружный" и "Лентой", выставлен в экспозицию. Территория занимает 560 соток и имеет готовый план застройки. Предполагается, что здесь будет просторное здание, окруженное множеством парковок и озеленением.

"Вид права – аренда. Категория – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения объектов оптовой и розничной торговли. Есть проект, инженерные изыскания, техусловия (водоснабжение/водоотведение, газоснабжение, ливневая канализация)", – информирует риелтор.

Цена объекта составляет 145 000 000 рублей. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

10.01.2020 13:33
- гость -

на Павловском тракте уже предостаточно пустующих коробок

10.01.2020 13:41
Sv

Вот пусть тут бы и строили свой спорткомплекс вместо "лесной сказки"

10.01.2020 13:56
- гость -

Ищё один ТЦ ?! Вот теперь заживём )))

10.01.2020 13:58
- гость -

Ураааааааааааа, мы самые первые в мире по торговым центрам!!!!!

10.01.2020 14:07
Кока-кольщик

Это тот участок, на котором планировалось не то станцию скорой помощи строить, не то новую поликлинику...?)

10.01.2020 14:20
Панночка

Это тот участок, на котором планировалось не то станцию скорой помощи строить, не то новую поликлинику...?)



запомни, всю социалку (фок. скорую помощь, библиотеку, университет) принято строить на месте озеленения, потому что остальное место занято

с библиотекой я конечно лишканула. какая библиотека то в новостройкх...

10.01.2020 14:35
- гость -

Лучше бы предприятие построили (открыли)-завод, фабрику, комбинат

10.01.2020 14:46
- гость -

ага, завод в спальном районе само то

10.01.2020 14:47
- гость -

10.01.2020 14:35
- гость -

Фабрику, комбинат среди жилых кварталов?! Вы первые потом станете кидать в них камни за испорченный воздух, сливы в почву...

10.01.2020 14:49
- гость -

Фабрики и заводы не выгодны

10.01.2020 14:52
- гость -

Там на карте я вижу деревья. Что опять зеленные будут против? Опять превратят все в свои митинги, будут ходить и ныть что забирают последний кусок земли.

10.01.2020 14:53
- гость -

Нет, ну что вы. Там сделают красивый парк и бесплатный детский бассейн на средства городского бюджета.

10.01.2020 15:08
Кока-кольщик

10.01.2020 14:20
Панночка

там озеленение стихийное, кафе провинция со стоянкой 20 лет стояло, это сейчас природа свое забирает.

10.01.2020 15:26
- гость -

все стихийные кусты выпилить

10.01.2020 15:29
Панночка

там озеленение стихийное



неа
там озеленение естественное по ландшафту
эта полоса идет в низинке, где талые воды идут


внимание вопрос, куда пойдет вода, если это застроят?

10.01.2020 15:30
- гость -

Верните "Провинцию"!!!!

10.01.2020 15:40
- гость -

10.01.2020 15:30
- гость -

Вот где был рассадник гопоты

10.01.2020 15:42
- гость -

А дом пионеров с бесплатными кружками и спортивными секциями, бассейном и прочим для развития детей нельзя? Или умные и образованные и всесторонне развитые этой стране не нужны?
Просто обратил внимания, сколько на выходных днях подростков бесцельно болтается по ТЦ.
Мы теряем их.

10.01.2020 16:10
гость

Огромные пустующие коробки стоят, освещаются, отапливаются. И окупаются. Денег у покупателей хватает, чтобы окупить эти огромные коробки и еще заплатить продавцам, которых сидят в этих коробках. А коробки все появляются и появляются, а покупатели их все окупают и окупают. Богатый город

10.01.2020 16:20
Анна

Как обычно обещали дендропарк и поликлинику на этом куске, а теперь там будет очередная коробка ТЦ

10.01.2020 16:28
мотор

а парк отдыха и культурного досуга (спортивного и прочего) слабо?

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
16:21
Пассажирский вертолет экстренно сел в Сибири. На борту находились 12 детей 0
16:05
Когда отмечать Крещение в 2020 году и почему в этот день купаются в проруби 0
15:51
Алтайские родители назвали сына в честь персонажа "Бригады" 2
15:35
Строящийся в Барнауле небоскреб "укоротили" на четыре этажа 0
15:16
А была ли смерть? Женщина ожила на собственных похоронах 0
15:01
Ешь, молись, иди: барнаульские казаки прошли 180 км крестным ходом по рекам Алтая 8
14:52
Имущество алтайского депутата Попова заинтересовало прокуратуру и суд 6
14:43
Страшные цифры. Более 170 детей пострадали в ДТП в Барнауле за 2019 год 1
14:26
Ждать ли в Алтайском крае крещенских морозов? 0
14:09
Роскомнадзор раскритиковал Чуйский тракт за покрытие 3
13:40
Танки едут на Госдуму. Один из создателей World of Tanks собрался идти в политику 9
13:20
Еще один крупный торговый центр может появиться в Барнауле 21
13:11
"Заячьи тропы": общественники раскритиковали работу мэрии Барнаула из-за уборки снега 23
13:01
Душанбе. Стамбул. Баку. Для бизнеса Алтайского края расширяют границы экспорта 0
12:48
Главная елка, снежный дрифт и сказочные концерты. Куда сходить в Барнауле в выходные 0
12:39
Плюс два. Долларовых миллиардеров в России стало больше 18
12:15
Чемпионат мира по рафтингу в 2023 году впервые может пройти на Алтае 4
12:10
В ГИБДД рассказали подробности смертельной аварии на трассе Барнаул – Бийск 0
11:54
Неработающие пенсионеры Алтайского края стали получать повышенные выплаты 9
11:43
Отец сказал – отец сделал. Тимати проиграл спор дочери и сбрил бороду 11
11:30
Apple подтвердила, что сканирует все фотографии пользователей iCloud 6
11:18
Хоккеисты "Динамо-Алтай" начали 2020-й год с победы 1
11:04
"Черный лебедь" экономики. Финансист Поломошнов о том, что ждет рубль и доллар в 2020 2
10:50
Отключение светофоров спровоцировало серьезную пробку на перекрестке в Барнауле 14
10:37
Очевидцы: человек погиб в результате ДТП на трассе Барнаул – Бийск 1
10:24
Будем ли отдыхать на старый Новый год? 3
10:21
Самолет Москва – Барнаул экстренно приземлился в аэропорту Сыктывкара 18
10:12
Ребенок на Алтае едва не погиб в снежном тоннеле 2
09:55
Парламент Абхазии попросил президента уйти в отставку 2
09:40
Канада располагает информацией о том, что украинский самолет в Иране могли сбить 3
09:20
Леонардо Ди Каприо спас человека, выпавшего за борт корабля в Карибском море 1
08:55
Россиянка забыла про лотерейный билет с выигрышем в миллиард 19
08:24
Конгресс проголосовал за запрет на войну с Ираном для Трампа 0
08:07
На магазине "Под шпилем" в Барнауле повесили объявление о платном входе 13
07:55
Джеймс Бонд, супергерои, "Дюна" и новый Нолан: главные фильмы 2020 года 2
07:36
СМИ: Boeing 737 в Иране сбили по ошибке 45
07:13
В Алтайском крае 10 января ожидаются морозы до -28°C 2
07:01
Ремонт путепровода за миллиард в Барнауле могут отложить из-за закрытия старого моста 14
06:46
Долой диеты, или Как похудеть после новогодних праздников. Советы эксперта 0
06:33
Стоп-кадр. Выставка авангардного искусства в барнаульском переходе 1
06:15
Где в мире жить хорошо. Названы лучшие города планеты 3
06:01
Гаджеты, трудовые книжки и тесты на права: самые важные законы 2020 года. Инфографика 1
23:50
Нефтеперерабатывающий завод горит в Ухте 4
23:21
Полиция закрыла уголовное дело против Натальи Бочкаревой 10
22:57
Найден водитель маршрутки, чуть не сбивший двух пешеходов в Рубцовске 0
22:07
Красноярская ГИБДД пригласила священника, чтобы снизить число ДТП 15
21:48
"Сложно оторваться". Ночные снимки 16 городов России с орбиты 6
21:04
Торговец продавал насвай на рынке в Барнауле 4
20:32
Изменился режим работы взрослых поликлиник Алтайского края 6
20:07
Иткульский спиртзавод вновь остановил производство 11

© ИА «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.