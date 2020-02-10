Треть россиян злоупотребляет алкоголем

Почти треть россиян злоупотребляют спиртным и не обращаются за медицинской помощью. По словам главного нарколога Минздрава Евгения Брюна, именно пьющие составляют "основную мишень работы" ведомства. Как рассказал эксперт, Минздрав активно работает над тем, чтобы подтолкнуть как можно большее количество людей отказаться от алкоголя, табака и других психоактивных веществ.

По словам нарколога, люди, которые злоупотребляют алкоголем, в большинстве случаев умирают от цирроза печени или внезапной остановки сердца. Как отмечает Брюн, смертность от таких заболеваний в большинстве случаев не учитывается статистикой алкоголизма, потому что люди не обращаются ни к наркологам, ни к терапевтам, ни к другим врачам:

"Это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, лег спать и так на протяжении 10-20 лет. И вдруг умер", — пояснил нарколог.

Также специалист пояснил, какое количество алкоголя является злоупотреблением. Так, если выпивать по 50 мл крепкого алкоголя ежедневно в течение месяца, то печеночный маркер даст понять — человек злоупотребляет.