Приезжающие в Крым должны будут оплачивать собственную самоизоляцию

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о том, что люди, которые "бесцельно" приезжают в крым, должны будут платить за нахождение в обсерваторе.

"Мы всех ждем в курортный сезон, но, не надо от нечего делать создавать проблему нам. Каждый ваш приезд — это дополнительная нагрузка на органы власти и систему здравоохранения, давайте будем уважать друг друга", — сказал Аксенов.

Если человек не сможет самостоятельно оплатить обсерватор на месте, то средства с него будут получать через суд. При этом, на сколько придется раскошелиться "загулявшим" туристам, Аксенов не уточнил.

Соответствующий указ должен выйти до конца дня 24 мая, пишет ТАСС.