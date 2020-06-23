Жителя Алтайского края задержали в Марий Эл с килограммом наркотиков

В городе Йошкар-Оле Республики Марий Эл сотрудники ФСБ задержали жителя Алтайского края с килограммом синтетических наркотиков, сообщает sm-news.ru.

Мужчина организовал межрегиональный канал поставок и сбыта запрещенных веществ. Для их продажи злоумышленник использовал Telegram, задержать его удалось во время организации закладок. При обыске у подозреваемого изъяли примерно килограмм синтетического вещества.

Уголовное дело уже рассмотрели в суде. Ближайшие восемь с половиной года житель Алтайского края проведет в колонии строгого режима.