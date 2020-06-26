Без бань и уличных туалетов. Как будут работать алтайские турбазы

Турбазы Алтайского края будут работать по новым правилам, актуальным в связи с пандемией коронавируса. Об этом рассказала глава отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной регионального управления Роспотребнадзора Лариса Зубова.
По ее словам, требования к туристическим базам не такие жесткие, как к санаториям. В частности, персонал будет проходить тестирование на COVID-19 единожды, а не еженедельно. Посетителям турбаз не придется предоставлять справки об отсутствии коронавируса.
"Если с 2 июля будем разрешать работать, то только тем базам, которые имеют номера с индивидуальной санитарной группой – то есть туалет, ванна, душ, – уточнила Зубова. – Все что касается уличных удобств, к сожалению, 2 июля открыто не будет".
Она пояснила, что это связано с тем, что все поверхности необходимо дезинфицировать. С уличными же туалетами эта процедура практически бесполезна.
Пляжи начнут работать вместе с турбазами, а вот бани, сауны и бассейны откроют позднее.
При транспортировке и организации питания туристов будут учитывать необходимость соблюдения социальной дистанции. Например, в автобусах должны рассаживать в шахматном порядке, а в столовых – каждого за свой столик (исключение только для семей), сообщают "Вести Алтай".
Ранее amic.ru писал, что глава региона Виктор Томенко до 2 июля продлил запрет на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах и базах отдыха, на туристических базах.
Владельцы баз и гостевых домов написали письмо губернатору, в котором попросили снять ограничения не 2 июля, а 26 июня. По словам бизнесменов, если этого не произойдет, многие компании обанкротятся, а туристическая отрасль Алтайского края, "которой мы все гордились и развивали, прекратит свое существование".
Комментарии
короче 50% с уличными клозетами в пролете
по идее
а так как они сейчас все подпольно уже работают
то и фиг с ним
Я вообще не признаю базы с таким уровнем сервиса. В 21-ом веке удобства во дворе, да ещё общие с десятком других туристов. Это вообще как?
Это вообще как?
элементарно, маму вожу каждый год на Гуселетово, ей после курса грязи лучше становится, если брать их задрыпаный дом с санузлом то выходит только на 2 недели одно проживание 56 тысяч, без питания и проезда, а другого пока там нет
а другого пока там нет
Сортиры в Гуселетово это что то,
это исторически сложившеесе культурное достояние...
ну мне как человеку деревенскому вообще пофиг какого вида туалет, это нежные городские от одного вида в обморок валятся