Неопасное насилие. Житель Алтайского края поднял руку на участкового

38-летний житель Заринского района предстанет перед судом по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"В июне 2020 года по сообщению о том, что житель одного из сел Заринского района принуждает несовершеннолетних к совершению сексуальных действий, к нему в дом приехали сотрудники полиции. Участковый уполномоченный попросил мужчину проехать в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Однако находящийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый применил в отношении должностного лица насилие, не опасное для жизни и здоровья", – говорится в сообщении.
Во время следствия обвиняемый вину признал. Уголовное дело по статье "Применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти" направили в суд.
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