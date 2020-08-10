"Шишковка" назвала десятку самых любимых книг барнаульцев

Алтайская краевая библиотека имени Шишкова представила десятку самых популярных книг в Барнауле по итогам семи месяцев 2020 года, пишет "Алтайская правда".
Рейтинг, составленный на основе показателей выдачи бумажных изданий из фонда Шишковки и электронных из библиотеки "Литрес", выглядит так:
- Гузель Яхина "Зулейха открывает глаза";
- Гузель Яхина "Дети мои";
- Алекс Михаэлидес "Безмолвный пациент";
- Донна Тартт "Щегол";
- Елена Михалкова "Самая хитрая рыба";
- Элизабет Гилберт "Город женщин"; Фредрик Бакман "Вторая жизнь Уве";
- Анджей Сапковский "Ведьмак", Сергей Лукьяненко "Порог";
- Харпер Ли "Убить пересмешника", Дина Рубина "Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин";
- Дэниел Киз "Цветы для Элджернона";
- Джордж Оруэлл "1984", Виктор Пелевин "Искусство легких касаний".
Как отметили в библиотеке, романы Гузели Яхиной уже несколько лет подряд пользуются огромной популярностью, а очередь на них расписана на полгода вперед. Жители края полюбили этого автора после ее визита на Шукшинские чтения в 2016 году, а сейчас интерес подогревается экранизацией книги "Зулейха открывает глаза".
Комментарии
Неужели Яхину кто-то читает?