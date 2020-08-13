Водителю, который устроил ДТП с двумя погибшими на Алтае, предъявили обвинение

В Алтайском крае следователи предъявили обвинение 21-летнему жителю Республики Алтай, который устроил смертельное ДТП на трассе Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Напомним, авария случилась в ночь на 24 июля на 45-м километре трассы Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Водитель Hyundai Avante выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093. В результате 37-летний водитель отечественного авто и 42-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой.
По данным следствия, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и превысил максимально допустимую скорость. В связи с этим правоохранители парню предъявили обвинение по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть двух человек". Водителю грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
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