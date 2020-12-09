Алтайские эсеры выступили против поправок в Градостроительный кодекс

Депутаты Алтайского Заксобрания от фракции "Справедливая Россия" не согласны с недавно принятыми изменениями в Градостроительный кодекс РФ. По поручению лидера партии Сергея Миронова алтайские справороссы внесли свои поправки на рассмотрение комитета АКЗС по экономической политике.

17 ноября Госдума в первом чтении одобрила ряд неоднозначных поправок в Градостроительный кодекс, сообщает сайт СР. Руководитель эсеров Сергей Миронов поручил депутатам всех региональных парламентов выступить единым фронтом, чтобы отстоять документ в его прежнем виде.

Партийцы уверены, что проект закона нарушает конституционные права граждан и игнорирует их интересы. "Поскольку предлагает изъятие у них жилых помещений без предварительного возмещения, не стимулирует публичные органы власти решать жилищные проблемы очередников и многое другое", – отмечает руководитель фракции "Справедливая Россия" в АКЗС Александр Молотов.

Депутаты убеждены, что реализация закона приведет к нарушениям жилищных прав граждан, игнорированию их интересов в пользу строительных организаций, конфликтам с региональными и местными властями и длительным судебным тяжбам.

"Изменения, которые большинство пытается протащить в Градостроительный кодекс, – это не закон, это узаконивание коррупционных схем. Это фактически дает разрешение региональной власти и муниципалитетам принимать программу сноса любого жилья, даже неаварийного. При этом собственник пусть "подождет за дверью". Ведь даже если человек будет не согласен, а две трети сказали да – в принудительном порядке, через суд заставят переехать или взять компенсацию. Будет ли эта замена соразмерной и устраивать обе стороны – тоже вопрос весьма спорный. К примеру, не каждому человеку, полжизни прожившему в центре Барнаула, где рядом школа, сад, работа, удобно переехать в отдаленные районы", — считает депутат АКЗС, руководитель партийного движения "Коммунальный Дозор" Людмила Суслова.