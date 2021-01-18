Готовый "лимузинный" бизнес продают в Барнауле за 27 млн рублей

Действующий автомобильный бизнес продают в Барнауле. Владелец просит за него 27 млн рублей, отмечая, что возможен минимальный торг. Продавец утверждает, что "на данный момент компания является лидером в Алтайском крае по аренде транспорта".

Согласно объявлению, размешенному на "Авито", за 27 млн покупателю достанется автопарк, состоящий из 13 единиц техники, включая минивэны, автобусы, лимузины и прочий транспорт. Также в сумму входит сервисно-техническая зона, оборудованный гараж и полностью укомплектованный штат (водители и механики).

Также нынешний владелец передаст будущему собственнику действующие договоры до 2022 года с гарантированной прибылью. Продавец подчеркивает, что это "выгодное предложение в наше нестабильное время".

Ранее amic.ru писал, что неподалеку от озера Ая продают действующий туркомплекс "Империя туризма". За базу владелец хочет получить 200 млн рублей.