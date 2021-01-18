Готовый "лимузинный" бизнес продают в Барнауле за 27 млн рублей

Действующий автомобильный бизнес продают в Барнауле. Владелец просит за него 27 млн рублей, отмечая, что возможен минимальный торг. Продавец утверждает, что "на данный момент компания является лидером в Алтайском крае по аренде транспорта".
Согласно объявлению, размешенному на "Авито", за 27 млн покупателю достанется автопарк, состоящий из 13 единиц техники, включая минивэны, автобусы, лимузины и прочий транспорт. Также в сумму входит сервисно-техническая зона, оборудованный гараж и полностью укомплектованный штат (водители и механики).
Также нынешний владелец передаст будущему собственнику действующие договоры до 2022 года с гарантированной прибылью. Продавец подчеркивает, что это "выгодное предложение в наше нестабильное время".
Ранее amic.ru писал, что неподалеку от озера Ая продают действующий туркомплекс "Империя туризма". За базу владелец хочет получить 200 млн рублей.
Комментарии
"Также в сумму входит...полностью укомплектованный штат (водители и механики)"
Это как раньше деревни с крестьянами продавали.
Спасибо, дешевле на страусах доставку организовывать. Сломался - в суп. Бенз опять же не нужен - запряг караван страусов и вперед, даже в подьезд на этажи можно заходить!
18.01.2021 13:03
- гость -
Тоже это высказывание позабавило. Они возьмут завтра и все, как один уволятся.
На фото, по всей видимости, представлен весь автопарк, даже одна машина лишняя. Самое дорогое, что там есть - это, скорее всего двухсотка, хаммер и QX. При этом лимузин хаммер, судя по объявлениям, стоит чуть больше миллиона. Остальные десять машин едва ли стоят каких-то нормальных денег, учитывая средний возраст авто гораздо больше десяти лет. Итого автопарк тянет миллионов на 10-12 при очень щедрой оценке. Остальные 15 миллионов - это за штат и за клиентскую базу, видимо. Любят наши предприниматели себя переоценивать.
бизнес встал на 5 лет . все тушите свет
готовый бизнес-это не только то, что можно пощупать, это работники, договора, рекламные схемы, разного рода документация, схемы лицензирования, все шпунтики-винтики работающего или не работающего бизнеса. Покупаете и с первого дня получаете прибыль, или не получаете. Главное отличить первое от второго. Работники все разом вряд ли уволятся, если бизнесоприобретатель не дурак.