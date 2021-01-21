Такой день. Петиция за отставку мэра и многострадальный бизнес-центр, который продали

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом отчитался о 195 новых случаях заражения инфекцией, выявленных в регионе за минувшие сутки. Таким образом, общее число заболевших с начала эпидемии в крае выросло до 37 124 человек. Выздоровели всего 33 124 человека (+153 за сутки).

Бийские коммунисты начали сбор подписей за отставку мэра города Александра Студеникина. Его обвиняют в срыве нескольких программ и банкротстве ряда предприятий.

Между домом № 254 по улице Интернациональной и детским садом № 117 в переулке Прудском, 31, произошла серьезная коммунальная авария. Вода залила территорию нескольких дворов, но коммунальщики устранили поломку и ее последствия.

Губернатор Виктор Томенко в четверг, 21 января, лично открыл новый железнодорожный вокзал в Тягуне, стоимостью 206 миллионов рублей. Средства были выделены РЖД. Эти деньги пошли не только на строительство вокзала, но и на обновление инфраструктуры станции в целом.

Участок земли вместе с недостроенным зданием на ул. Пушкина, 56, в Барнауле продали на торгах. Новый владелец купил его за 3,26 млн рублей. Здание построили еще в 2007 году, но разрешение на него получить не смогли. Новый собственник сможет построить здесь офисы, предприятие общепита или торговли.

Сотрудники аваркома в Барнауле подрались за клиента. Очевидцы сняли драку на видео и опубликовали запись в соцсетях.