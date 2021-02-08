Жительница Барнаула хотела получить компенсацию и отдала мошенникам более 150 тыс. рублей

59-летней жительнице Барнаула позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что правоохранители задержали мошенников, которые распространяли поддельные лекарства.

По словам звонившего, женщина оказалась в списке потерпевших и ей положена компенсация в размере 400 тысяч рублей, для получения которой нужно оплатить комиссию за перевод в размере 151 тысячи рублей.

Несколько лет назад женщина действительно покупала БАДы через интернет. Поэтому она поверила мошеннику и перевела деньги.

Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.

Ранее стало известно, что житель Барнаула рассчитывал получить денежный бонус, а в итоге стал жертвой мошенников. 53-летнему мужчине в одной из соцсетей написала подруга. В сообщении знакомая заявила, что есть возможность получить "приятный бонус": якобы в честь своего юбилея крупный банк дарит клиентам по 4850 рублей.