Жительница Барнаула хотела получить компенсацию и отдала мошенникам более 150 тыс. рублей

59-летней жительнице Барнаула позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что правоохранители задержали мошенников, которые распространяли поддельные лекарства.
По словам звонившего, женщина оказалась в списке потерпевших и ей положена компенсация в размере 400 тысяч рублей, для получения которой нужно оплатить комиссию за перевод в размере 151 тысячи рублей.
Несколько лет назад женщина действительно покупала БАДы через интернет. Поэтому она поверила мошеннику и перевела деньги.
Возбуждено уголовное дело, рассказали в МВД.
Ранее стало известно, что житель Барнаула рассчитывал получить денежный бонус, а в итоге стал жертвой мошенников. 53-летнему мужчине в одной из соцсетей написала подруга. В сообщении знакомая заявила, что есть возможность получить "приятный бонус": якобы в честь своего юбилея крупный банк дарит клиентам по 4850 рублей.
Комментарии
Многим такие клоуны звонили. Откуда у них база данных людей именно с алтайского края?
и как можно теперь доверять биометрию банкам и прочим органам?
Каждый день одно и тоже. Все халявы хотят.