В Новосибирске у школьников берут ДНК и проверяют на "ген агрессии"

В шести новосибирских школах проводят эксперимент по исследованию ДНК школьников на наличие в нем "гена агрессии". Об этом сообщает "Комсомольская правда".

В исследовании принимают участие ученики 5-11 классов, которые дали согласие на отбор генетического материала. Анализ обойдется родителям в 1800 рублей, если они готовы платить за исследование.

Также проверяются гены, отвечающие за творчество и интеллект. По итогам исследования воспитание подростков корректируют с учетом вновь открытых особенностей.

Например, развитый "ген агрессии" может работать на благо, если такого подростка записать в спортивную секцию. В противном случае эта отличительная черта ДНК может спровоцировать асоциальное поведение.

Напомним, международная группа ученых из немецкого Института эволюционной антропологии Макса Планка смогла секвестировать полный геном неандертальца по останкам из Чагырской пещеры. Он оказался ближе всего к европейскому.