Жительница Барнаула лишилась 30 тысяч рублей, пытаясь продать шкаф

В отдел полиции по Индустриальному району Барнаула обратилась местная жительница 1983 года рождения и рассказала, что неизвестные похитили у нее 30 тысяч рублей.

По словам женщины, она разместила в интернете объявление о продаже шкафа-купе стоимостью 7,5 тыс. рублей. На ее предложение тут же откликнулся неизвестный мужчина и предложил купить товар, который должны будут разобрать грузчики. В ходе разговора потенциальный покупатель предложил сразу перевести всю сумму и для этого попросил подойти к ближайшему банкомату.

Под диктовку мужчины горожанка провела все банковские операции и назвала собеседнику пришедшие на телефон коды и пароли. В результате всех действий у женщины списалось с зарплатной карты 30 тысяч рублей. Только после этого горожанка поняла, что стала жертвой аферистов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину".