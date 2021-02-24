Всего один новый случай COVID-19 подтвердили в Республике Алтай за сутки

Один случай коронавируса подтвердили в Республике Алтай за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, инфекцию выявили у жителя Горно-Алтайска с симптомами ОРВИ.

Таким образом, всего в Горном Алтае лабораторно подтвердили 16 132 случая заражения. Выздоровели 15 725 человек, из которых 13 – за последние сутки.

Напомним, 19 февраля в Республике Алтай зарегистрировали три смерти пациентов с коронавирусом. Согласно сообщению оперативного штаба, 82-летняя и 72-летняя женщины скончались в декабре прошлого года, а 89-летняя – в январе нынешнего.

За весь период в регионе зарегистрировано 190 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 170 – от самой инфекции, 20 – по иным причинам.