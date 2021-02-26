"Поток – это центр". Строители Барнаула обсудили, где будут возводить новые жилые кварталы

Девелоперы Барнаула хотят сравнять с землей и застроить новыми домами Поток, поселок Осипенко, частный сектор в центре города. Однако без программы, которая бы регулировала работу на застроенных территориях, шагнуть в эти районы компании не решаются. Об этом девелоперы говорили на собрании Союза строителей Алтайского края 25 февраля.
Земли нет
В Барнауле и городах края нужно сформировать банк земельных участков, в очередной раз напомнила генеральный директор саморегулируемой организации (СРО) "Алтайские строители" Зинаида Герасимович. Этот документ покажет, как алтайская столица будет развиваться в ближайшие несколько лет, где появятся высотные дома, а где – кварталы со школами и детсадами. Решение о формировании банка участков приняли еще в мае 2020 года, однако работа по его созданию до сих пор не начата.
"Союз строителей обращался в правительство Алтайского края по созданию банка земельных участков. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И строители были вынуждены проанализировать генплан города и выйти с предложением в администрацию Барнаула и губернатору Виктору Томенко. В результате было проведено совещание. На нем даны поручения, но до сих пор нет протокола, соответственно, нет никаких действий", – отмечает Герасимович.
С ней соглашается и председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. По его словам, сформированных участков, на которых уже завтра можно начать работу, нет ни в Барнауле, ни в других крупных городах края. Из-за этого инвестиционная привлекательность региона падает.
"Заявлять, что у нас земли много, это одно. А когда мы говорим: "Давайте посмотрим конкретно, где участки оформлены, сформированы", оказывается, такой земли в Барнауле нет. И в муниципалитетах нет сформированных участков, которые можно было бы выдать инвесторам под жилищное строительство. Ни в Бийске, ни в Новоалтайске нет. Земельные вопросы остаются серьезными, в этом направлении надо работать", – говорит Мишустин.
Сместить зону
И власти заверяют, что работают. Министр строительства Алтайского края Иван Гилев напомнил, что регион намерен перевести из федеральной собственности в краевую (или городскую) квартал площадью 800 га, расположенный на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта.
Здесь в перспективе можно возвести сотни многоквартирных домов. Но пока работать в квартале нельзя – он попал в седьмую подзону барнаульского аэропорта, где запрещено любое строительство.
"Мы сейчас плотно работаем с "ДОМ.РФ", чтобы они нам эту территорию предоставили и наши строители смогли туда зайти. Но большая часть квартала попадает в седьмую санитарную зону. Мы ведем работу с правительством страны, чтобы эту зону сместили. Это касается и квартала компании "Алгоритм" площадью 85 га, который тоже попал в седьмую подзону. Вопрос находится у Хуснуллина (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России, – прим. ред.)", – отметил Гилев.
"Поток надо сносить"
Однако застройщики более категоричны: они предлагают перенести аэропорт за пределы города. Только в этом случае можно навсегда поставить точку в решении проблемы приаэродромных территорий и работать в квартале за ул. Просторной.
"Нужно вынести аэропорт из черты города, это серьезный вопрос. Сегодня мы отменим зоны, а завтра их восстановят. Аэропорт – это проблема Барнаула со всех точек зрения", – считает руководитель ИСК "Союз" Владимир Отмашкин.
Владимир Отмашкин еще в 2018 году предлагал перенести аэропорт на бывший военный аэродром Панфилово, рядом с селом Новороманово в Калманском районе.
Однако строитель настаивает, что в Барнауле возводить новые дома нужно не только в полях, но и в аварийных кварталах и частном секторе. Эти районы, по его мнению, уже стали "центром города", они перспективны и интересны компаниям. Вопрос лишь в появлении городской или региональной программы, которая урегулирует вопрос с собственниками земельных участков.
"Важнейший вопрос для Барнаула – развитие застроенных территорий. Мы с Франком (Вячеслав Франк – глава Барнаула, – прим. ред.) обсуждали этот вопрос, есть практика других городов, как это делается. Застройщики зашли на территорию, и у собственников участков сразу возникает желание продать за огромные деньги свой клочок земли. Все строители с этим сталкивались. И когда в этот процесс входит администрация с подготовленной законодательной базой, сразу ничего не решишь. Нужна серьезная работа. Осипенко (поселок Осипенко, в народе "Осипуха", который расположен между улицами Антона Петрова, Телефонной, Червонной, Бехтерева, Микронной и Колесной, – прим. ред.) и Поток надо сносить, это центр города. Но без соответствующей программы мы не обойдемся", – отмечает Отмашкин.
Факт
Строительное сообщество Алтайского края, не дождавшись банка земельных участков, осенью 2020 года попросило администрацию Барнаула отдать под застройку не только квартал за ул. Просторной, но и четыре участка на ул. Приречной, рядом с Речным вокзалом, а также акваторию реки Барнаулки в поселке Булыгино. Еще этот квартал называют Лесной пруд. Решение о выделении этих территорий под жилищное строительство должны быть закреплены в генплане города, поправки в который внесут в этом году.
Комментарии
Строители уже в конец задрали, ныть, Есть правый берег, вплоть до алтайки по прямой 15 км земли, "осваивай нихочу", дык им нам надо чебы с комуникациями, без выкупа и заморочек, прям как в 90-е "пришел, увидел, ОТЖАЛ, распилил". Так то в районе частного сектора (Осипухи) 98% земли в частной собственности и они тоже хотят жить в центре но в своем доме и на своей земле и почему их должно волновать проблемы и нытье строителей о том, что тем земли, которые им можно и нужно осваивать, нада ввалить "инвестиционного" бабла, не хватает?
Расширяйте Бийск, Рубцовск, Заринск! Хватит Барнаул уродовать и в том числе жителей этих городов сюда втрамбовывать.
не нужны вы на потоке со своими свечками на инфраструктуре косматых годов
Строить, продавать, сносить и снова строить на продажу на этом же месте!!!???
Чё нормальный бизнес? мать их!
Нытики хреновы...
Малоли что кому мечтается
Вот АГУ на потолке и стройте.
Интересно, а как существует аэропорт в Адлере? В центре города? Но Отмашкин молодец: перенести аэропорт к "черту на кулички". А лучше вообще снести как планируют речной вокзал. Город обойдется без них.
Судя по фразе " Мы с Франком " обсуждали этот вопрос, уже можно предположить, как эти вопросы в панибратстве обсуждаются и решаются. К сожалению у города нет больше драйвера, кроме как строительство. Ни промышленности, не крупного бизнеса в других сферах. Поэтому и отмашкин, и шония и остальные диктуют свои условия. Власть глубокомысленно изрекает " надодумать" - вот, как бы народ недоволен, а тут показатели выполнять.Но их решение очевидно. А отмашкину насчет аэропорта - в Новороманово - коль вы человек публичный, подумал бы 10 раз, прежде чем умные мысли высказывать, или обязался бы пожизненно оплачивать трансфер всем барнаульцам, как великий меценат посуды.
Дороги стройте, дороги! Не проехать , какие еще скворечники могут быть когда пробки утром, пробки вечером, днем движение очень плотное!!!
Чтобы дивелапиры(извините за мат) заработали свои миллионы, государство должно потратить народные миллиарды на перенос аэропорта? Что вам ещё перенести? Есть стадионы Динамо, Темп, парки, можно посреди площадей по свечке поставить. Оборзели в корень. Мало в вас вкачали денег посредством льготной ипотеки? Когда вы вздуваете цену за квадрат ничем, кроме вашей жадности, не оправданно, это нормально. А когда с вас просят за дома под снос, это ненормально. А чем ваша жадность лучше "жадности" хозяев домов на Осипенко или Прудских, которые просто хотят взамен купить приличный дом на замле, а не скворечник на двадцать последнем этаже?
Строителям очень выгодно "втыкать" высотки на "пяточках". Быстро построил и продал! Вы думаете порывы трасс подачи тепла и воды происходят просто так? Нет, все дело в том, что эти трассы проектировались не на такую нагрузку. Построили высотку на месте пятиэтажки, вот и возросла нагрузка на систему. Никого это не волнует, точно так же не волнует и то, что ширина улиц не рассчитана на такой поток транспорта!
Когда застроите участок на Чкалова 56 ???
Свалка-пустырь в самом центре города ???
Поведение застройщиков - нагое и хамское. Демонстрируют себя как беспредельщики из девяностых. И ещё удивляемся, что федеральный центр жмотится давать городу деньги на развитие инфраструктуры. Я бы вообще ни копейки не давал до момента перевоспитания