"Поток – это центр". Строители Барнаула обсудили, где будут возводить новые жилые кварталы

Девелоперы Барнаула хотят сравнять с землей и застроить новыми домами Поток, поселок Осипенко, частный сектор в центре города. Однако без программы, которая бы регулировала работу на застроенных территориях, шагнуть в эти районы компании не решаются. Об этом девелоперы говорили на собрании Союза строителей Алтайского края 25 февраля.

Земли нет

В Барнауле и городах края нужно сформировать банк земельных участков, в очередной раз напомнила генеральный директор саморегулируемой организации (СРО) "Алтайские строители" Зинаида Герасимович. Этот документ покажет, как алтайская столица будет развиваться в ближайшие несколько лет, где появятся высотные дома, а где – кварталы со школами и детсадами. Решение о формировании банка участков приняли еще в мае 2020 года, однако работа по его созданию до сих пор не начата.

"Союз строителей обращался в правительство Алтайского края по созданию банка земельных участков. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И строители были вынуждены проанализировать генплан города и выйти с предложением в администрацию Барнаула и губернатору Виктору Томенко. В результате было проведено совещание. На нем даны поручения, но до сих пор нет протокола, соответственно, нет никаких действий", – отмечает Герасимович.

С ней соглашается и председатель правления Союза строителей Александр Мишустин. По его словам, сформированных участков, на которых уже завтра можно начать работу, нет ни в Барнауле, ни в других крупных городах края. Из-за этого инвестиционная привлекательность региона падает.

"Заявлять, что у нас земли много, это одно. А когда мы говорим: "Давайте посмотрим конкретно, где участки оформлены, сформированы", оказывается, такой земли в Барнауле нет. И в муниципалитетах нет сформированных участков, которые можно было бы выдать инвесторам под жилищное строительство. Ни в Бийске, ни в Новоалтайске нет. Земельные вопросы остаются серьезными, в этом направлении надо работать", – говорит Мишустин.

Сместить зону

И власти заверяют, что работают. Министр строительства Алтайского края Иван Гилев напомнил, что регион намерен перевести из федеральной собственности в краевую (или городскую) квартал площадью 800 га, расположенный на пересечении ул. Просторной и Павловского тракта.

Здесь в перспективе можно возвести сотни многоквартирных домов. Но пока работать в квартале нельзя – он попал в седьмую подзону барнаульского аэропорта, где запрещено любое строительство.

"Мы сейчас плотно работаем с "ДОМ.РФ", чтобы они нам эту территорию предоставили и наши строители смогли туда зайти. Но большая часть квартала попадает в седьмую санитарную зону. Мы ведем работу с правительством страны, чтобы эту зону сместили. Это касается и квартала компании "Алгоритм" площадью 85 га, который тоже попал в седьмую подзону. Вопрос находится у Хуснуллина (Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства России, – прим. ред.)", – отметил Гилев.

"Поток надо сносить"

Однако застройщики более категоричны: они предлагают перенести аэропорт за пределы города. Только в этом случае можно навсегда поставить точку в решении проблемы приаэродромных территорий и работать в квартале за ул. Просторной.

"Нужно вынести аэропорт из черты города, это серьезный вопрос. Сегодня мы отменим зоны, а завтра их восстановят. Аэропорт – это проблема Барнаула со всех точек зрения", – считает руководитель ИСК "Союз" Владимир Отмашкин.

Владимир Отмашкин еще в 2018 году предлагал перенести аэропорт на бывший военный аэродром Панфилово, рядом с селом Новороманово в Калманском районе.

Однако строитель настаивает, что в Барнауле возводить новые дома нужно не только в полях, но и в аварийных кварталах и частном секторе. Эти районы, по его мнению, уже стали "центром города", они перспективны и интересны компаниям. Вопрос лишь в появлении городской или региональной программы, которая урегулирует вопрос с собственниками земельных участков.

"Важнейший вопрос для Барнаула – развитие застроенных территорий. Мы с Франком (Вячеслав Франк – глава Барнаула, – прим. ред.) обсуждали этот вопрос, есть практика других городов, как это делается. Застройщики зашли на территорию, и у собственников участков сразу возникает желание продать за огромные деньги свой клочок земли. Все строители с этим сталкивались. И когда в этот процесс входит администрация с подготовленной законодательной базой, сразу ничего не решишь. Нужна серьезная работа. Осипенко (поселок Осипенко, в народе "Осипуха", который расположен между улицами Антона Петрова, Телефонной, Червонной, Бехтерева, Микронной и Колесной, – прим. ред.) и Поток надо сносить, это центр города. Но без соответствующей программы мы не обойдемся", – отмечает Отмашкин.

Факт

Строительное сообщество Алтайского края, не дождавшись банка земельных участков, осенью 2020 года попросило администрацию Барнаула отдать под застройку не только квартал за ул. Просторной, но и четыре участка на ул. Приречной, рядом с Речным вокзалом, а также акваторию реки Барнаулки в поселке Булыгино. Еще этот квартал называют Лесной пруд. Решение о выделении этих территорий под жилищное строительство должны быть закреплены в генплане города, поправки в который внесут в этом году.