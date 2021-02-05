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Секундное дело. Барнаульцы могут проверить, попали ли их участки в охранную зону аэропорта

, ИА "Амител"
В приаэродромную территорию попал почти весь Барнаул
Строительство в Барнауле / Фото: amic.ru

Строительство в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Барнаула могут быстро узнать, в какой подзоне охранной зоны аэропорта находятся их участки, сообщает региональный Росреестр. Каждая из подзон (а всего их семь) накладывает разные ограничения на недвижимость.

Например, в первой зоне, которая находится ближе всего к взлетно-посадочной полосе, запрещено строить любые объекты, не предназначенные для взлета, посадки, стоянки воздушных судов. В шестой нельзя организовывать полигоны ТБО (и любые объекты, которые привлекают птиц). А в седьмой запрещено возводить жилые дома и социальные объекты. 

"Узнать, попал участок в охранную зону или нет можно тремя способами. Первый – посмотреть в личном кабинете на сайте Росрееста. Второй вариант – запросить выписку из Единого реестра прав в Кадастровой палате. Третий вариант – найти информацию на сайте Росреестра в региональной вкладке нашего управления. Там, в разрезе каждой подзоны, есть список кадастровых номеров участков, входящих в эти зоны. Мы сделали такую базу по своей инициативе, учитывая социальную значимость вопроса", – сообщила телеканалу "Вести Алтай" заместитель руководителя управления Росрестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.

Найти информацию об участке можно на сайте Росреестра в разделе Открытая служба / Статистика и аналитика. Либо перейти по прямой ссылке.

При этом права на земельные участки и строения, попавшие в подзоны приаэродромной территории, не прекращаются, говорят эксперты. То есть собственники могут продавать недвижимость, дарить, передавать по наследству, добавляет начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Росреестра Людмила Докукина.

"Зарегистрированные в реестре права на объекты недвижимости остаются актуальными. Но в договорах должно быть указано наличие соответствующих ограничений прав", – отмечает она.

Всего приаэродромная зона "накрыла" две трети Барнаула, а также часть Первомайского, Павловского, Калманского и Тальменского районов. В самой коварной – седьмой зоне – оказался поселок Новомихайловка, садоводства "Аэрофлот" и "Березка". Отныне там нельзя строить ничего, что не имеет отношения к авиации. То есть проживать в домах, которые уже возведены, можно. Их также разрешено передавать по наследству, дарить, продавать. Но вот новых домов и дач (и даже гаражей, бань, сараев) строить в поселке и садоводствах нельзя.

Жители Новомихайловки говорят, что их недвижимость "обнулилась", ведь никто не захочет покупать дома и участки в "умирающем" поселке. Сейчас собственники бьются, чтобы отменить запрет, однако пока никто не может им помочь.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

5.02.2021 08:01
Вано

Аэропорт снести, на его месте построить очередной жилой комплекс и вопрос решится.

5.02.2021 08:11
- гость -

Допрыгаются, что аэропорт придется перенести куда-нибудь за Павловск или за Косиху.

5.02.2021 08:12
- гость -

Отныне там нельзя строить ничего, что не имеет отношения к авиации.


строим на участке мини полосу устанавливаем модели самолетов - профит

5.02.2021 08:17
- гость -

Круто, и кто за это отвечает?
Вчера был так, сегодня вдруг поменялось

5.02.2021 08:21
- гость -

Скоро и город будем сносить. Аэропорт важнее.

5.02.2021 08:26
Гость

Аэропорт нужно переносить в Новороманово.

5.02.2021 08:28
- гость -

С 1937 года работает аэропорт. Умники. Тем более аэропорт убытки терпит.

5.02.2021 08:37
Потёмкин

5.02.2021 08:11
- гость -
Так в сторону Косихи и так строят взлётную полосу- что мешает поставить рядом будку аэропорта и вопрос решён.

5.02.2021 08:38
ПЕТР

5.02.2021 08:17
- гость -
Вчера был так, сегодня вдруг поменялось"

Такой уж у нас "умчивый" подход!

5.02.2021 09:02
- гость -

я так смотрю кто-то нехилый такой коррупционный вопрос придумал, чтобы его к нему приходили решать, ага?

5.02.2021 09:14
Павел

«Круто, и кто за это отвечает?
Вчера был так, сегодня вдруг поменялось»

А так было всегда !
Начинаешь строить дом - одни правила , а как его сдавать -опа!, все поменялось .. и размеры лестничных клеток , и марка бетона , и арматура . Тут как на пороховой бочке

5.02.2021 09:17
- гость -

Зато рядом находящаяся нулевая зона принимает жителей без ограничений.Правда бывших.И уже ни на что не претендующих.

5.02.2021 09:17
- гость -

0837. Там посёлок Спутник и Б. Ключи попадут. Кода построят, тогда и сносить будут.

5.02.2021 09:25
- гость -

Помню был скандал по красной линии в частном секторе. Затихли. Так и здесь поговорят и все.

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