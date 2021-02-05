Секундное дело. Барнаульцы могут проверить, попали ли их участки в охранную зону аэропорта

Жители Барнаула могут быстро узнать, в какой подзоне охранной зоны аэропорта находятся их участки, сообщает региональный Росреестр. Каждая из подзон (а всего их семь) накладывает разные ограничения на недвижимость.
Например, в первой зоне, которая находится ближе всего к взлетно-посадочной полосе, запрещено строить любые объекты, не предназначенные для взлета, посадки, стоянки воздушных судов. В шестой нельзя организовывать полигоны ТБО (и любые объекты, которые привлекают птиц). А в седьмой запрещено возводить жилые дома и социальные объекты.
"Узнать, попал участок в охранную зону или нет можно тремя способами. Первый – посмотреть в личном кабинете на сайте Росрееста. Второй вариант – запросить выписку из Единого реестра прав в Кадастровой палате. Третий вариант – найти информацию на сайте Росреестра в региональной вкладке нашего управления. Там, в разрезе каждой подзоны, есть список кадастровых номеров участков, входящих в эти зоны. Мы сделали такую базу по своей инициативе, учитывая социальную значимость вопроса", – сообщила телеканалу "Вести Алтай" заместитель руководителя управления Росрестра по Алтайскому краю Елена Бандурова.
При этом права на земельные участки и строения, попавшие в подзоны приаэродромной территории, не прекращаются, говорят эксперты. То есть собственники могут продавать недвижимость, дарить, передавать по наследству, добавляет начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Росреестра Людмила Докукина.
"Зарегистрированные в реестре права на объекты недвижимости остаются актуальными. Но в договорах должно быть указано наличие соответствующих ограничений прав", – отмечает она.
Всего приаэродромная зона "накрыла" две трети Барнаула, а также часть Первомайского, Павловского, Калманского и Тальменского районов. В самой коварной – седьмой зоне – оказался поселок Новомихайловка, садоводства "Аэрофлот" и "Березка". Отныне там нельзя строить ничего, что не имеет отношения к авиации. То есть проживать в домах, которые уже возведены, можно. Их также разрешено передавать по наследству, дарить, продавать. Но вот новых домов и дач (и даже гаражей, бань, сараев) строить в поселке и садоводствах нельзя.
Жители Новомихайловки говорят, что их недвижимость "обнулилась", ведь никто не захочет покупать дома и участки в "умирающем" поселке. Сейчас собственники бьются, чтобы отменить запрет, однако пока никто не может им помочь.
Комментарии
Аэропорт снести, на его месте построить очередной жилой комплекс и вопрос решится.
Допрыгаются, что аэропорт придется перенести куда-нибудь за Павловск или за Косиху.
Отныне там нельзя строить ничего, что не имеет отношения к авиации.
строим на участке мини полосу устанавливаем модели самолетов - профит
Круто, и кто за это отвечает?
Вчера был так, сегодня вдруг поменялось
Скоро и город будем сносить. Аэропорт важнее.
Аэропорт нужно переносить в Новороманово.
С 1937 года работает аэропорт. Умники. Тем более аэропорт убытки терпит.
5.02.2021 08:11
- гость -
Так в сторону Косихи и так строят взлётную полосу- что мешает поставить рядом будку аэропорта и вопрос решён.
5.02.2021 08:17
- гость -
Вчера был так, сегодня вдруг поменялось"
Такой уж у нас "умчивый" подход!
я так смотрю кто-то нехилый такой коррупционный вопрос придумал, чтобы его к нему приходили решать, ага?
«Круто, и кто за это отвечает?
Вчера был так, сегодня вдруг поменялось»
А так было всегда !
Начинаешь строить дом - одни правила , а как его сдавать -опа!, все поменялось .. и размеры лестничных клеток , и марка бетона , и арматура . Тут как на пороховой бочке
Зато рядом находящаяся нулевая зона принимает жителей без ограничений.Правда бывших.И уже ни на что не претендующих.
0837. Там посёлок Спутник и Б. Ключи попадут. Кода построят, тогда и сносить будут.
Помню был скандал по красной линии в частном секторе. Затихли. Так и здесь поговорят и все.