Поющего тигренка из барнаульского зоопарка покажут по всему миру

Представители Reuters, Associated Press, CNN и ряда европейских телеканалов попросили разрешение у барнаульского зоопарка на публикацию ролика с поющим тигренком Витасом. Как написал директор зверинца Сергей Писарев на своей странице в Instagram, Euronews отметили, что распространят новость в 70 странах мира.
Напомним, тигренок с самого рождения пением привлекал внимание своей мамы. "Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему", – объяснили сотрудники зоопарка.
Подписчики уже успели окрестить зверя "Витасом на распевках".
Комментарии
Как там у классиков: "Жить захочешь и не так запоёшь!" Скучно ему, хищники очень много времени тратят на игры, чтоб мозг занять. Не люблю зоопарки, там часто над животными издеваются, не дают им полностью раскрыть себя. Вон воробьи: в клетках не живут, хотя от бескормицы зимой до 80% умирают...
Воробьев накормить сложно. Как только им семян насыпешь, голуби подлетают и сжирают все подчистую. А вот чирикают они на солнышке очень здорово!
Надеюсь господин Писарев уведомил издания, что хорошо бы было небольшую компенсацию на содержание певца подбросить, наглюки ведь сами не предложат...