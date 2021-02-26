Поющего тигренка из барнаульского зоопарка покажут по всему миру

Представители Reuters, Associated Press, CNN и ряда европейских телеканалов попросили разрешение у барнаульского зоопарка на публикацию ролика с поющим тигренком Витасом. Как написал директор зверинца Сергей Писарев на своей странице в Instagram, Euronews отметили, что распространят новость в 70 странах мира.

Напомним, тигренок с самого рождения пением привлекал внимание своей мамы. "Специально уходил в дальний угол, когда она была занята другими детьми, и орал, пока она не бросит все и не придет к нему", – объяснили сотрудники зоопарка.

Подписчики уже успели окрестить зверя "Витасом на распевках".