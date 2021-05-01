Искусство вслух: в Барнауле прошёл спектакль для особенных зрителей

Спектакль "Капитанская дочка с тифлокомментариями", фото Екатерины Смолихиной

Очередной показ мюзикла "Капитанская дочка", который идёт в Алтайском государственном музыкальном театре уже третий сезон, впервые прошёл с использованием аудиокомментариев для людей с нарушениями зрения. Для обычного зрителя это был традиционный вечер в театре, но не для особенных гостей. Они впервые побывали на мюзикле, где происходящее на сцене им помогла представить специальная озвучка. Уникальные тифлокомментарии выпустил Сбер совместно с "ВОС-фильм" в рамках благотворительного проекта "Искусство.Вслух". Корреспонденты amic.ru тоже побывали на постановке и выяснили, как работает программа.

Плохое зрение – не препятствие

Андрей театр очень любит. Но последний раз он ходил на спектакль три года назад. Мужчина слабовидящий, и актёры на сцене для него – одно большое расплывчатое пятно.

Тем не менее на "Капитанскую дочку" Андрей пришёл в компании таких же, как и он, людей с нарушениями зрения. Первый в своей жизни мюзикл с тифлокомментариями они ждали с нетерпением. С помощью специальной программы и оборудования, сидя в зрительном зале, особенные зрители могут не только услышать "живую" музыку и красивые голоса актёров, но и представить себе всё, что персонажи делают на сцене. То, что они не видят, они слышат в наушниках – в комментариях.

"Я уже попробовал оборудование с комментариями, мне показалось это очень удобным. Если таких показов будет больше, я смогу выбираться на культурные мероприятия гораздо чаще", – поделился с журналистами своими впечатлениями Андрей.

Искусство слов

До 2021 года оборудование и программа использовались только на показах спектаклей в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах.

Тифлокомментирование — то есть звуковое описание обстановки, пространства и действий для людей с нарушениями зрения. Тифлокомментарии используют и в обучении, и в искусстве. Их выпускают для фильмов, а с недавнего времени они стали сопровождать ещё и спектакли. Координатор проекта "ВОС-фильм", тифлопедагог Михаил Корнеев объяснил, что во время спектакля люди с нарушениями зрения слушают комментарии диктора в наушниках через смартфон, на который устанавливают специальное приложение.

По его словам, благодаря тому, что тифлокомментарий слышит только особенный зритель, он может прийти на спектакль вместе со своими зрячими близкими, а потом обсудить с ними постановку.

Проект для людей с нарушениями зрения "Искусство.Вслух" реализуется Сбером совместно с "ВОС-фильм". Впервые программу представили в 2017 году на фестивале "Золотая маска", генеральным партнёром которого вот уже 19 лет выступает банк.

Мюзикл "Капитанская дочка" стал одним из участников программы "Искусство.Вслух" как номинант "Золотой маски". В 2021 году, кроме спектакля Алтайского государственного музыкального театра, было отобрано ещё четыре спектакля для тифлокомментирования. Какие постановки войдут в программу "Искусство.Вслух", определяют организаторы "Золотой маски" и представители Всероссийского общества слепых.

"В нашей стране проживают порядка 12 млн человек с инвалидностью, и Сбер, как социально ответственная компания, считает, что все они должны иметь равный доступ как к банковским сервисам, так и к культурным событиям. "Капитанская дочка" Алтайского музыкального театра – это, разумеется, знаковое культурное событие для нашего региона, и я очень рад, что он был включён в программу "Искусство.Вслух". Благодаря проекту, тифлокомментарии уже выпущены более чем для 40 спектаклей", – отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Андрей и его друзья с нарушениями зрения надеются, что в будущем у них ещё не раз будет возможность посетить в Барнауле спектакли со звуковым сопровождением. Первый опыт оказался очень успешным.