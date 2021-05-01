Суббота, 1 Май, 14:37

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,85
€ 90,59
18°


4805288 +0
Обь
290см +8

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пасха-2021 Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021
Новости

Искусство вслух: в Барнауле прошёл спектакль для особенных зрителей

, ИА "Амител"
Постановку "Капитанская дочка" Алтайского музыкального театра сопроводили тифлокомментариями

Спектакль "Капитанская дочка с тифлокомментариями", фото Екатерины Смолихиной

Очередной показ мюзикла "Капитанская дочка", который идёт в Алтайском государственном музыкальном театре уже третий сезон, впервые прошёл с использованием аудиокомментариев для людей с нарушениями зрения. Для обычного зрителя это был традиционный вечер в театре, но не для особенных гостей. Они впервые побывали на мюзикле, где происходящее на сцене им помогла представить специальная озвучка. Уникальные тифлокомментарии выпустил Сбер совместно с "ВОС-фильм" в рамках благотворительного проекта "Искусство.Вслух". Корреспонденты amic.ru тоже побывали на постановке и выяснили, как работает программа.

Плохое зрение – не препятствие

Андрей театр очень любит. Но последний раз он ходил на спектакль три года назад. Мужчина слабовидящий, и актёры на сцене для него – одно большое расплывчатое пятно.

Тем не менее на "Капитанскую дочку" Андрей пришёл в компании таких же, как и он, людей с нарушениями зрения. Первый в своей жизни мюзикл с тифлокомментариями они ждали с нетерпением. С помощью специальной программы и оборудования, сидя в зрительном зале, особенные зрители могут не только услышать "живую" музыку и красивые голоса актёров, но и представить себе всё, что персонажи делают на сцене. То, что они не видят, они слышат в наушниках – в комментариях.

"Я уже попробовал оборудование с комментариями, мне показалось это очень удобным. Если таких показов будет больше, я смогу выбираться на культурные мероприятия гораздо чаще", – поделился с журналистами своими впечатлениями Андрей.

Искусство слов

До 2021 года оборудование и программа использовались только на показах спектаклей в Москве. В этом году Сбер впервые проводит показы с тифлокомментированием в регионах.   

Тифлокомментирование — то есть звуковое описание обстановки, пространства и действий для людей с нарушениями зрения. Тифлокомментарии используют и в обучении, и в искусстве. Их выпускают для фильмов, а с недавнего времени они стали сопровождать ещё и спектакли. Координатор проекта "ВОС-фильм", тифлопедагог Михаил Корнеев объяснил, что во время спектакля люди с нарушениями зрения слушают комментарии диктора в наушниках через смартфон, на который устанавливают специальное приложение.

По его словам, благодаря тому, что тифлокомментарий слышит только особенный зритель, он может прийти на спектакль вместе со своими зрячими близкими, а потом обсудить с ними постановку.       

Проект для людей с нарушениями зрения "Искусство.Вслух" реализуется Сбером совместно с "ВОС-фильм". Впервые программу представили в 2017 году на фестивале "Золотая маска", генеральным партнёром которого вот уже 19 лет выступает банк.

Мюзикл "Капитанская дочка" стал одним из участников программы "Искусство.Вслух" как номинант "Золотой маски". В 2021 году, кроме спектакля Алтайского государственного музыкального театра, было отобрано ещё четыре спектакля для тифлокомментирования. Какие постановки войдут в программу "Искусство.Вслух", определяют организаторы "Золотой маски" и представители Всероссийского общества слепых. 

"В нашей стране проживают порядка 12 млн человек с инвалидностью, и Сбер, как социально ответственная компания, считает, что все они должны иметь равный доступ как к банковским сервисам, так и к культурным событиям. "Капитанская дочка" Алтайского музыкального театра – это, разумеется, знаковое культурное событие для нашего региона, и я очень рад, что он был включён в программу "Искусство.Вслух". Благодаря проекту, тифлокомментарии уже выпущены более чем для 40 спектаклей", – отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.   
Андрей и его друзья с нарушениями зрения надеются, что в будущем у них ещё не раз будет возможность посетить в Барнауле спектакли со звуковым сопровождением. Первый опыт оказался очень успешным.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
< май 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:30
Искусство вслух: в Барнауле прошёл спектакль для особенных зрителей 0
14:13
Барнаульское "Динамо" с разгромным счётом проиграло в гостях лидеру ПФЛ 1
13:56
С ветерком до Бобровки. В Барнауле открылась речная навигация по Оби 0
13:34
Шестой после Шойгу. Экс-губернатору Алтайского края вручили редкую награду 6
13:11
Семикилометровая пробка скопилась на выезде из Барнаула 3
12:45
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение до 5 мая 0
12:25
Ещё один пациент с COVID-19 скончался в Горном Алтае 0
12:03
15 бригад и 52 единицы техники: "Росводоканал Барнаул" готов к работе в майские праздники 0
11:50
Что нельзя делать на Пасху? 0
11:24
Шесть пациентов с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае 0
11:09
Почему 1 мая отмечают День Весны и Труда? И при чём тут шашлыки? 7
10:49
Депутат Госдумы от Алтайского края поздравил жителей региона с Первомаем 10
10:32
МЧС предупредило о возможном подтоплении прибрежной части Заринска 0
10:09
Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с 1 Мая 9
09:51
Власти рассчитывают в течение года остановить падение доходов россиян 16
09:34
Красим яйца на Пасху: 10 простых и безопасных способов 3
09:13
В Горно-Алтайске ввели режим ЧС из-за паводка 2
08:51
Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребёнка 16
08:31
Детям-сиротам в Алтайском крае начнут выдавать жилищные сертификаты. Как их получить? 3
08:14
Вода и наркотики. Почему началась "малая война" между Таджикистаном и Киргизией 10
07:49
Проспект Ленина в Барнауле перекроют 1 мая для проведения эстафеты 10
07:31
Семейный подряд. Сколько зарабатывают самые богатые супружеские пары в АКЗС 12
07:12
Великая суббота: чего нельзя делать в последний день перед Пасхой 11
06:48
Самые необычные украшения пасхальных яиц 0
06:32
Руками не трогать: можно ли срывать маральник и высаживать на своём участке 7
06:15
С забегом легкоатлетов, но без митингов. Как Барнаул встретит Первомай 26
06:01
Дожди, грозы и сильный ветер. Прогноз погоды в Алтайском крае на 1 мая 0
05:00
Что такое Благодатный огонь и как он попадает в Россию? 1
23:39
Такой день. Зарплаты депутатов АКЗС и первый заражённый "британским" штаммом 0
23:29
Теперь без виз. Посольство США перестало оказывать услуги для жителей России 20
23:14
Рубцовчанин продавал в интернете запчасти, но покупателям их не отправлял 0
22:45
Несколько населенных пунктов подтопило в Республике Алтай 0
22:29
Почти 8 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России 0
22:09
На Алтае двое мужчин проникли в дом сельчанина, чтобы высказать ему претензии 0
21:42
65 школьных спортзалов отремонтировали в Алтайском крае за три года 0
21:29
Алтайский край попал в список регионов, где возможен срыв нацпроекта "Образование" 0
21:03
Сотрудники "Росводоканала Барнаул" провели субботник на территории дома-интерната 2
20:49
Из-за разлива реки в Республике Алтай перекрыли подъезд к Телецкому озеру. Обновлено 0
20:31
Алтайский предприниматель требует признать "Бирюзовую Катунь" банкротом 2
20:16
В краевом Минстрое отказались подписывать договор с ООО "ЭКО-Утилизация" 3
20:01
Эксперты рассказали, как и зачем брать заём под залог автомобиля 0
19:43
Стало известно, когда в Барнауле закончится отопительный сезон 14
19:16
Администрация Барнаула опубликовала список мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая 0
18:44
Россельхозбанк предлагает жителям Алтая монеты ко Дню Победы 0
18:31
В Барнауле полицейским пришлось снимать ребёнка с подоконника 0
18:03
Обучение через развлечение: как в Барнауле работает студия голографического театра 0
17:55
К майским праздникам готов: Билайн ускорил мобильный интернет в Сочи 2
17:49
Десятибалльные пробки сковали Барнаул 11
17:44
Почти как до пандемии, но не совсем. Как пройдёт 9 мая в Барнауле? 0
17:31
"Тюремный" репортаж, отчёт Томенко и "майские" без шашлыков. Главные новости недели 1

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.