Сотни жителей Барнаула попросили Франка не поднимать цены на проезд в транспорте

709 человек оставили свои подписи под обращением к мэру Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не повышать тарифы на общественный транспорт до конца 2021 года. Сбором подписей занимались активисты общественной организации "Гражданский патруль" и интернет-сообщества Transport.Brn. Его проводили с 17 марта и до конца месяца. Обращение уже направлено в администрацию города Барнаула.

"Многие барнаульцы регулярно ездят по городу в общественном транспорте, тратя на это определённую сумму. Осенью и зимой прошлого года благодаря активности горожан власть временно отказалась от идеи повышения цен на проезд, но теперь чиновники снова к ней вернулись. При этом мэр Барнаула Вячеслав Франк открыто заявил, что повышение цен на проезд не приведёт к росту качества оказываемых услуг. Тогда зачем это нужно?! Жители будут вынуждены платить больше, а качество оказываемых услуг не улучшится. Будем ездить на тех же изношенных автобусах, троллейбусах и трамваях", – уверен представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.

По мнению активиста, общественный транспорт – это социально значимый вид деятельности. Руководству города нужно срочно решать вопрос об обновлении подвижного состава за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, представители общественной организации сообщали о недостатке всех видов муниципального транспорта и его техническом состоянии. Последнее обновление проходило в 2014 году. Тогда поступило всего шесть троллейбусов ВМЗ-5298.01 "Авангард".

Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк ещё в начале февраля этого года заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.

Стоимость проезда планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них. Однако этой суммы не хватит, чтобы обновить подвижной состав.

"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на всё, но два года не повышается стоимость проезда", – объяснил глава Барнаула.

"Тариф нужно повышать", – резюмировал мэр.

Ещё 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.