Сотни жителей Барнаула попросили Франка не поднимать цены на проезд в транспорте

709 человек оставили свои подписи под обращением к мэру Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не повышать тарифы на общественный транспорт до конца 2021 года. Сбором подписей занимались активисты общественной организации "Гражданский патруль" и интернет-сообщества Transport.Brn. Его проводили с 17 марта и до конца месяца. Обращение уже направлено в администрацию города Барнаула.
"Многие барнаульцы регулярно ездят по городу в общественном транспорте, тратя на это определённую сумму. Осенью и зимой прошлого года благодаря активности горожан власть временно отказалась от идеи повышения цен на проезд, но теперь чиновники снова к ней вернулись. При этом мэр Барнаула Вячеслав Франк открыто заявил, что повышение цен на проезд не приведёт к росту качества оказываемых услуг. Тогда зачем это нужно?! Жители будут вынуждены платить больше, а качество оказываемых услуг не улучшится. Будем ездить на тех же изношенных автобусах, троллейбусах и трамваях", – уверен представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг.
По мнению активиста, общественный транспорт – это социально значимый вид деятельности. Руководству города нужно срочно решать вопрос об обновлении подвижного состава за счёт средств федерального бюджета. Кроме того, представители общественной организации сообщали о недостатке всех видов муниципального транспорта и его техническом состоянии. Последнее обновление проходило в 2014 году. Тогда поступило всего шесть троллейбусов ВМЗ-5298.01 "Авангард".
Глава администрации Барнаула Вячеслав Франк ещё в начале февраля этого года заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.
Стоимость проезда планируется увеличить на 1 рубль по транспортным картам и на 3 рубля – без них. Однако этой суммы не хватит, чтобы обновить подвижной состав.
"Это ничего не даст в части обновления транспорта. Цены выросли на всё, но два года не повышается стоимость проезда", – объяснил глава Барнаула.
"Тариф нужно повышать", – резюмировал мэр.
Ещё 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля, до 26 рублей в автобусах и электротранспорте. Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе будет на 1,5 рубля меньше. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.
Комментарии
Ну и бред... Пусть ещё соберут подписи, чтобы цены на топливо не поднимали, а то цены растут, а бензин лучше не становится. Гречка дорожает, а вкус как 20 лет назад...
"Станет лучше подвижной состав — скоро в Москву приедут ещё более новые типы трамваев — с кондиционерами, низким полом, Wi-Fi, USB-зарядками. В этом году мы получим 109 новых вагонов, в первом полугодии 2022-го — еще 95".
Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта
Цены выросли на всё,...
а тут лукавят, цена товара рабочая сила, то есть зарплата наемных работников, не выросла
вотЬ )))