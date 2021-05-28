Такой день. Назначение главы района в Барнауле и арест замглавврача диспансера

Барнаульская городская дума утвердила кандидатуру Юрия Асеева на пост главы Октябрьского района. Соответствующее решение приняли единогласно по результатам беседы с претендентом на вакантную должность.

В барнаульском Затоне ввели режим повышенной готовности из-за угрозы второй волны паводка. Уровень воды в Оби рядом с краевой столицей приближается к критической отметке.

Заместителя главного врача Алтайского краевого наркологического диспансера Сергея Лазарева задержали по подозрению в получении взятки. По данным правоохранителей, в период с 2018-го по 2021 год Лазарев якобы получил от предпринимателя 255 тысяч рублей за положительное заключение по приёмке оказанных услуг. Главный врач медучреждения прокомментировал информацию.

Авиакомпания "СиЛА" объявила об открытии перелётов в Белокуриху и Горно-Алтайск из Новосибирска, Новокузнецка и Томска. А из столицы Новосибирской области будут летать и в отдалённые районы Алтая. Рейсы планируют выполнять на протяжении всего лета.

Сотрудники транспортной полиции устанавливают обстоятельства травмирования мужчины на железнодорожных путях в Алтайском крае. Пострадавшего нашли лежащим возле остановочного пункта Сосняк с многочисленными переломами.

Туалет барнаульского лицея № 73 стал единственным претендентом от Барнаула на звание худшего туалета России. Кандидат от столицы Алтайского края держится в топ-10. Лидируют в антирейтинге туалеты из Гусь-Хрустального, Чебоксар и Междуреченска.

Сразу два наезда на пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, зафиксировали в Барнауле. На Змеиногорском тракте автомобиль сбил пожилую женщину, а на улице Попова – несовершеннолетнюю девушку.