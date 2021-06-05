Архитекторы выбрали лучшие проекты благоустройства парка "Юбилейный"

Проекты победителей. Предоставлено общественным советом парка "Юбилейный"
Общественный совет барнаульского парка "Юбилейный" подвёл итоги конкурса на самый лучший проект благоустройства зелёной территории. Однако победитель оказался не один – архитекторы из жюри не смогли выделить самую лучшую работу. Поэтому выделили четыре команды проектировщиков из АГИКа, Института архитектуры и дизайна и АлтГУ.
"Предлагаемые проекты – лишь первый шаг к созданию реального проекта благоустройства "Юбилейного". Это, по сути, сбор творческих идей и предложений. Нам предстоит сделать ещё большую работу по разработке проекта. В ближайшее время планируется дать старт общественному проектированию, которое позволит выявить запросы и предложения местных жителей, представителей городских сообществ", – отметил в своём Telegram-канале депутат Вячеслав Вакаев.
Всего на конкурс молодые дизайнеры и архитекторы отправили 14 работ. Они представили письменные концепции развития "Юбилейного" с предварительным исследованием его текущего состояния, схему генерального плана территории с учётом культурного, социального и исторического аспектов. Помимо этого, конкурсантам нужно было проработать схемы дорожек, тропинок, план озеленения, эскизы фрагментов парка.
Студенты предложили создать несколько зон: концертную с малой и большой сценой, спортивную, площадку для выгула и дрессировки собак и прогулочную зелёную территорию. Одни из конкурсантов предложили сделать "церемониальный уголок" для выездных свадеб. С проектами-победителями вы можете ознакомиться в нашей галерее.
Ранее в Барнауле подвели итоги голосования за благоустройство территорий. Первое место заняла набережная Речного вокзала, а парк "Юбилейный" – второе. Он набрал 11 973 голоса. Это означает, что территория попала в программу благоустройства и на её улучшение выделят деньги из краевого бюджета.
Комментарии
А почему нельзя взять цельный проект (например, этот, который победил) и просто воплотить его?
Например, если крутой шеф-повар разработает готовую концепцию блюда, а потом к ней другие люди начнут добавлять-убавлять что-то "с учётом пожеланий", то из его первоначального стройного замысла может получиться "окрошка из всего"
Удивил выбор архитекторов. Собачья площадка рядом со спортивной и с детской - что за больные фантазии? Да её необходимо засунуть в самый дальний угол, чтоб никто не видел и не слышал. Два кафе и фудкорт - зачем? Где-то на входе можно расположить небольшую кафешку, посреди парка совершенно лишнее. А ещё и концертная площадка плюс бракосочетания. По-моему, чего-то явно не хватает. Ах, да! места, где в пионеры будут принимать! Короче говоря, намешано всё, что пришло в голову. Разве парк это не уголок природы, так нужной человеку посреди каменного города? Все эти фудкорты, лектории и прочая лабуда вполне себе прекрасно существуют в городе, и в парк их тащить абсолютно ни к чему.
Ну все... конец этому классному. уголку дикой природы в черте города... что не вырубят, то вытопчут.
Ну, оставьте уже эти свои все фудкорты, кафе и развлечения..
Парк этот надо оставить именно парком, просто скорректировать растительность, отсыпать дорожки ( ни в коем случае не плитку) и поддерживать это все в дальнейшем.
Ну, освещение сделать дорожек и охрану, что б маргиналы не водились.
Такой полуестественный уголок природы.
В Москве идеальное сочетание — парк Горького + Нескучный сад. Один перетекает в другой. Хочешь культуры — гуляешь по парку, захотелось лесной чащобы — гуляешь по саду