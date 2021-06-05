Архитекторы выбрали лучшие проекты благоустройства парка "Юбилейный"

Проекты победителей. Предоставлено общественным советом парка "Юбилейный"

Общественный совет барнаульского парка "Юбилейный" подвёл итоги конкурса на самый лучший проект благоустройства зелёной территории. Однако победитель оказался не один – архитекторы из жюри не смогли выделить самую лучшую работу. Поэтому выделили четыре команды проектировщиков из АГИКа, Института архитектуры и дизайна и АлтГУ.

"Предлагаемые проекты – лишь первый шаг к созданию реального проекта благоустройства "Юбилейного". Это, по сути, сбор творческих идей и предложений. Нам предстоит сделать ещё большую работу по разработке проекта. В ближайшее время планируется дать старт общественному проектированию, которое позволит выявить запросы и предложения местных жителей, представителей городских сообществ", – отметил в своём Telegram-канале депутат Вячеслав Вакаев.

Всего на конкурс молодые дизайнеры и архитекторы отправили 14 работ. Они представили письменные концепции развития "Юбилейного" с предварительным исследованием его текущего состояния, схему генерального плана территории с учётом культурного, социального и исторического аспектов. Помимо этого, конкурсантам нужно было проработать схемы дорожек, тропинок, план озеленения, эскизы фрагментов парка.

Студенты предложили создать несколько зон: концертную с малой и большой сценой, спортивную, площадку для выгула и дрессировки собак и прогулочную зелёную территорию. Одни из конкурсантов предложили сделать "церемониальный уголок" для выездных свадеб. С проектами-победителями вы можете ознакомиться в нашей галерее.

Ранее в Барнауле подвели итоги голосования за благоустройство территорий. Первое место заняла набережная Речного вокзала, а парк "Юбилейный" – второе. Он набрал 11 973 голоса. Это означает, что территория попала в программу благоустройства и на её улучшение выделят деньги из краевого бюджета.