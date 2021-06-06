Глава Минпросвещения прокомментировал возможность отмены ЕГЭ

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал о возможности отмены ЕГЭ. По его словам, министерство готово рассмотреть более эффективные варианты оценки знаний школьников.

"Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать", – цитирует Кравцова ТАСС.

Ранее министр образования Максим Костенко высказался по поводу отмены ЕГЭ. Он считает, что это хороший формат для проверки знаний и компетенций выпускников, поэтому отменять его было бы нецелесообразно.