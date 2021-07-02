Привезут за 15 минут: в Барнауле заработал онлайн-магазин "Самокат"

Петербургский онлайн-ритейлер "Самокат" начал работу в Барнауле. Его главная "фишка" — действительно быстрая доставка: от 15 до 30 минут.

Такая оперативность возможна благодаря "дарксторам" - складам, где формируют заказы, которые "Самокат" открыл в разных районах города. Курьеры "Самоката" забирают оттуда заказ и везут его к вам домой на велосипедах. Чем ближе даркстор к вашему дому — тем быстрее доставка, которая, кстати, всегда бесплатная. Минимальная сумма заказа — всего 100 рублей.

"Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. "Самокат" — это прежде всего ваше свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей столиц. Поэтому мы решили запустить сервис во всех крупных городах, чтобы больше жителей России могли получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом”, – отмечает основатель онлайн-ритейлера "Самокат" Вячеслав Бочаров.

В начале весны 2021 года представители сервиса "Самокат" объявили о планах за полгода выйти во все крупные города России. Всего в 17 городах России уже работают более 600 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 180 тысяч заказов.

“В экосистему Сбера входит более 80 компаний. Они предлагают разные услуги, которые способны удовлетворить потребности практически всех наших клиентов. Большая часть сервисов уже доступна жителям Алтайского края. Теперь барнаульцы смогут ещё и заказывать необходимые продукты и товары через "Самокат", а время, которое они таким образом сэкономят, смогут потратить на общение с родными и друзьями”, – комментирует Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк.

Оформить и получить заказ из "Самоката" можно с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте ритейлера более 2,5 тысяч товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. Представлены продукты от самых разных производителей, в том числе — более 230 продуктов от популярных алтайских брендов. Также вы можете заказать собственную продукцию "Самоката", который делает акцент на высоком качестве и натуральном составе продуктов.