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Привезут за 15 минут: в Барнауле заработал онлайн-магазин "Самокат"

, ИА "Амител"
Минимальная сумма заказа - всего 100 рублей, а доставка всегда бесплатная

Петербургский онлайн-ритейлер "Самокат" начал работу в Барнауле. Его главная "фишка" — действительно быстрая доставка: от 15 до 30 минут. 

Такая оперативность возможна благодаря "дарксторам" - складам, где формируют заказы, которые "Самокат" открыл в разных районах города. Курьеры "Самоката" забирают оттуда заказ и везут его к вам домой на велосипедах. Чем ближе даркстор к вашему дому — тем быстрее доставка, которая, кстати, всегда бесплатная. Минимальная сумма заказа — всего 100 рублей. 

"Наша цель – изменить отношение горожан к рутинным задачам и времени, которое они тратят на покупку еды. "Самокат" — это прежде всего ваше свободное время для любимых занятий и общения с близкими. Нам казалось несправедливым, что доступ к нашей услуге есть только у жителей столиц. Поэтому мы решили запустить сервис во всех крупных городах, чтобы больше жителей России могли получать необходимые товары с почти мгновенной доставкой на дом”, – отмечает основатель онлайн-ритейлера "Самокат" Вячеслав Бочаров.

В начале весны 2021 года представители сервиса "Самокат" объявили о планах за полгода выйти во все крупные города России. Всего в 17 городах России уже работают более 600 дарксторов, а курьеры Самоката каждый день доставляют свыше 180 тысяч заказов.

“В экосистему Сбера входит более 80 компаний. Они предлагают разные услуги, которые способны удовлетворить потребности практически всех наших клиентов. Большая часть сервисов уже доступна жителям Алтайского края. Теперь барнаульцы смогут ещё и заказывать необходимые продукты и товары через "Самокат", а время, которое они таким образом сэкономят, смогут потратить на общение с родными и друзьями”, – комментирует Антон Милютин, управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк.

Оформить и получить заказ из "Самоката" можно с 8 утра до 23 часов вечера. В ассортименте ритейлера более 2,5 тысяч товаров повседневного спроса: продукты питания, напитки, бытовая химия, косметика и сопутствующие товары. Представлены продукты от самых разных производителей, в том числе — более 230 продуктов от популярных алтайских брендов. Также вы можете заказать собственную продукцию "Самоката", который делает акцент на высоком качестве и натуральном составе продуктов.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.07.2021 11:19
- гость -

ЕЩЕ ОДНИ КАМИКАДЗЕ
можно набирать адекватных доставщиков, нет?

2.07.2021 11:35
Виктор

2.07.2021 11:19
- гость -

Протестируйте. Закажите, и потом расскажете, как вам доставили, и какое качество товаров

2.07.2021 11:38
- гость -

Я про их езду бесшабашную, нарушают все правила ПП, чуть ли не сбивают пешеходов, не смотрят по сторонам, в общем умри но вложись в 15 минут.

2.07.2021 11:44
Виктор

2.07.2021 11:38
- гость -

Да можно было им изначально не ставить себе планку так высоко. А доставлять, например, за полчаса. Так же не бывает "помру, если не привезут товары за 15 минут"

2.07.2021 11:47
- гость -

быстрее.выше.сильнее!))))

2.07.2021 12:04
- гость -

Конкуренция - это гуд.
Посмотрите как у нас сотовая связь развилась в период острой конкуренции за рынок между сильными игроками - такого покрытия и связью и интернетом как у нас, в развитых странах нередко не встретишь.
Пускай рынок доставки развивается.
В условиях пандемии и вероятных будущих угроз это вполне востребовано.

2.07.2021 12:05
- гость -

Я вижу на улицах всё больше и больше жирных и просто толстых людей. Еда и так сейчас нездоровая, так они ещё и афедрон свой боятся оторвать от диванчика. Это жесть

2.07.2021 12:18
- гость -


2.07.2021 11:33
- гость -

угу.. все идет по пути мульта "Валли"

2.07.2021 12:31
- гость -

Что в Яндексе,что в Самокате привозят либо уценку,либо товар с истекающим сроком годности.Проверено на собственном опыте,заказали пару раз там и там.Лучше ,чем сходить в магазин и проверить срок на товаре и выбрать самому фрукты и овощи ещё не придумали,да и не стаут придумывать.Просрочку же надо как то сбывать,вот у них и договор с сетями.

2.07.2021 12:40
- гость -

Два раза заказывал оттуда продукты. Норм, реально быстро доставляют
Срок годности в порядке у продуктов. Больше всего порадовали их собственные продукты - я таких мюслей нигде не видел, там реально оч много ягоды. Короч оч хорошо

2.07.2021 12:46
Анастасия

Оформляла доставку буквально 30 июня и вместо заявленных 30 минут все привезли за 10. С качеством все отлично, никаких нареканий нет, срок годности адекватный, фрукты спелые. Для начала попробуйте, а затем высказывайте своё мнение.
Ребята молодцы, очень удобный и понятный сервис с достаточно быстрой доставкой продуктов.

2.07.2021 12:51
- гость -

2.07.2021 12:46
Анастасия

В дверь ещё проходишь?

2.07.2021 12:57
Павсекакий

Надо посмотреть, как реи зимой будут справляться на великах и самокатах

2.07.2021 13:02
Виктор

2.07.2021 12:51
- гость -

Фрукты же. Читайте внимательно

2.07.2021 13:03
- гость -

2.07.2021 11:19
- гость -
2 раза заказывал. первая доставка за 11м 30с, вторая доставка за 5 минут 45 с.
Про сроки годности все свежайшее, но и странно было бы, что бы сроки на продукты кончались, если они только на той неделе открылись.

2.07.2021 13:07
- гость -

зимой будут справляться на великах
шиповку перекинут)))

2.07.2021 13:13
Виктор

2.07.2021 13:03
- гость -

5 минут это на 10 этаж пешком подняться. Наверное, даркстор у вас в подвале или в соседнем доме

2.07.2021 13:18
- гость -

а на Южном работают?

2.07.2021 13:22
- гость -

Южном работают?


инфа с сайта
Зона, время, товары и предложения доставки ограничены.
В радиусе 1,5 км от даркстора мы доставляем за 15 минут, дальше — за 30. В Ленобласть и Подмосковье привозим за час.

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