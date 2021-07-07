В Барнауле усилят рейды против антимасочников

В Барнауле возобновили рейды по контролю за соблюдением масочного режима в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующее поручение дал заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов в ходе заседания городского штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Он поручил особое внимание уделить общественному транспорту.

Начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров рассказал, что полицейские, представители Роспотребнадзора и мэрии регулярно проверяют наличие масок у горожан и составляют до 50 протоколов в день против нарушителей.

Им грозит штраф. Физические лица в случае выявления нарушения заплатят от 15 до 40 тысяч рублей, должностные – от 50 до 150 тысяч рублей, юридические – от 200 до 500 тысяч рублей.