В Алтайском крае открыли памятник танку Т-64

Памятник танку Т-64 установили в райцентре Алтайского района рядом с Мемориалом славы.

Как сообщают "Вести-Алтай", в качестве мемориала использовали реальный экземпляр военной техники, который участвовал в боевых действиях в Афганистане. Инициаторы установки памятника уверены, что это будет способствовать воспитанию патриотизма у молодежи.

Т-64 был в производстве с 1964 по 1968 год. За это время выпустили свыше тысячи единиц.

Напомним, в августе 2020 года в Барнауле в районе перекрестка улицы Шевченко и проспекта Комсомольского установили танк Т-62. Мероприятие приурочили к 90-летию со дня образования ВДВ России.