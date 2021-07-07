В Алтайском крае открыли памятник танку Т-64

Памятник танку Т-64 установили в райцентре Алтайского района рядом с Мемориалом славы.
Как сообщают "Вести-Алтай", в качестве мемориала использовали реальный экземпляр военной техники, который участвовал в боевых действиях в Афганистане. Инициаторы установки памятника уверены, что это будет способствовать воспитанию патриотизма у молодежи.
Т-64 был в производстве с 1964 по 1968 год. За это время выпустили свыше тысячи единиц.
Напомним, в августе 2020 года в Барнауле в районе перекрестка улицы Шевченко и проспекта Комсомольского установили танк Т-62. Мероприятие приурочили к 90-летию со дня образования ВДВ России.
Комментарии
Украина говорит вам "спасибо".
Тагил негодует.
танки не фапы - на все села хватит
Патриотизм это кое что другое чем военная техника. Это когда детям на лечение всем миром не надо собирать, когда старики в нищете не прозябают. Вот это патриотизм. А созерцание оружия для массовых убийств это лишь одна из форм некрофилии.
в точечку, я бы сказал в цель.
Танки Т-64 активно использовали во время боевых действий в Афганистане.
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Что за бред и безграмотность!!! Т-64 воевали только в Приднестровье и Донбассе. Все. Больше нигде не воевали и никуда не экспортировались до недавнего времени и проявили себя крайне негативно.
7.07.2021 14:21
АБОРИГЕН
Вообще-то настоящий патриотизм когда гражданин делает всё от него зависящее чтобы государство которое есть надстройка над нашей Родиной и Отечеством финансировало детям дорогостоящее лечение и чтоб старики в нищете не прозябали.
У нас многие шапкозакидательство и умение красиво говорить принимают за патриотизм.
P.S. Что говорить о Т-64 если даже Т-34 фильм по сути антипатриотический, антиисторический, приглаживающий фашизм и проповедующий примирение с фашизмом. И этот плевок показывают в святой праздник 9 мая.
В таких условиях настоящий воспитатель настоящего патриотизма - это уникальный человек!