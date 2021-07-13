Собянинские трамваи, которые до сих пор не приехали в Барнаул, отдадут другому перевозчику

Администрация Барнаула обновила информацию о перевозке трамваев, которые городу подарил мэр Москвы Сергей Собянин. Победитель аукциона на перевозку отказался от заказа.
"К торгам было допущено пять участников. По результатам аукциона победило ООО "Спец Транс Сервис". При проведении аукциона цена была снижена с 4 045 000 руб. до 3 377 575 руб. После направления комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проекта контракта на подписание ООО "Спец Транс Сервис" отказалось от подписания контракта на перевозку негабаритного груза", – сказано в сообщении городской администрации.
Власти направили в ФАС информацию о признании участника уклонившимся от заключения контракта. Проект контракта направят компании, которая заняла второе место в аукционе. Фирме предложат выполнить перевозку за 3 397 800 рублей.
Напомним, что в первый раз 10 "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, так и не приехали в Барнаул, из-за того что подрядчик нарушил требования техзадания и в связи с этим не смог доставить вагоны без получения специального разрешения.
В мае 2021 года Алтайский край бесплатно должен был получить 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину. Однако уже в начале июня 2021 года подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.
Комментарии
"которые городу подарил мэр Москвы Сергей Собянин"
не вводите людей в заблуждение. он что, со своего кармана подарил что ли?
пишите, Москва передала трамваи б/у Барнаулу
А может, не брать эти трамваи? Вдруг расходы на их доставку и адаптацию к барнаульскому хозяйству + стоимость владения, запчастей, ремонта окажутся такими, что дешевле было сразу новые купить?
" которые городу подарил мэр Москвы Сергей Собянин", объедки с барского стола!
Москва закупила новые трамваи на деньги налогоплательщиков страны, а Барнаулу отработавшее свой век дерьмо отдали!
Я не понял, жители Барнаула должны радоваться и хвалить Собянина?
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле...
Едут и смеются,
Пряники жуют.
Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!
Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
"Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую".
Звери задрожали,
В обморок упали.
Волки от испуга
Скушали друг друга.
Бедный крокодил
Жабу проглотил.
А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.
В Барнауле многоквартирный дом сразу после капитально ремонта признали аварийным. В дом вложили 5 млн бюджетных средств.
"Третья комиссия установила: жить в здании опасно, оно нуждается в сносе. Такое заключение повергло чиновников в недоумение: в истории Барнаула еще не было случаев, когда отремонтированную многоэтажку признавали аварийной."
Это в декабре 2020 АМИТЕЛ писал.
Потом была эпопея с переделкой Посуда центр» в ковидный госпиталь. Все помнят итоги и отмену решения)))
Потом...
Теперь уже который месяц читаем про трамваи.
Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание.
А в договоре разве четко всё не прописано?
Вот что в Алтайском крае хорошо умеют делать, так это пилить бюджет
13.07.2021 15:23
- гость -
Полностью соглашусь! Скоро еще три с половиной миллиона на буковки потратят, которые на здании мэрии!
Виктор, разве есть трамваи лучше, чем Татра?
надо брать их, тем более в Барнауле хороший опыт их эксплуатации
13.07.2021 14:52
гость
Так у нас всегда так пишут - барин подарил, барин распорядился, барин построил.... Глядишь барин обратит внимание в каком привлекательном для него контексте он упоминается и одарит благосклонностью писавшего.
Зато когда какой косяк - ни боже мой, сразу обезличено всё.
А может, не брать эти трамваи? Вдруг расходы на их доставку и адаптацию к барнаульскому хозяйству + стоимость владения, запчастей, ремонта окажутся такими, что дешевле было сразу новые купить?
на то и расчет!!!
13.07.2021 17:09
оксана
Для начала вам бы узнать сколько стоит новый трамвай. Намекну- от 20 млн и выше. Если собянинские все же придут в Баранул за 3 млн за 10 штук, то никакая адаптация к барнаульскому хозяйству + стоимость владения, запчастей, ремонта и др. близко не будут равны стоимости нового.