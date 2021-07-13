Собянинские трамваи, которые до сих пор не приехали в Барнаул, отдадут другому перевозчику

Администрация Барнаула обновила информацию о перевозке трамваев, которые городу подарил мэр Москвы Сергей Собянин. Победитель аукциона на перевозку отказался от заказа.

"К торгам было допущено пять участников. По результатам аукциона победило ООО "Спец Транс Сервис". При проведении аукциона цена была снижена с 4 045 000 руб. до 3 377 575 руб. После направления комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи проекта контракта на подписание ООО "Спец Транс Сервис" отказалось от подписания контракта на перевозку негабаритного груза", – сказано в сообщении городской администрации.

Власти направили в ФАС информацию о признании участника уклонившимся от заключения контракта. Проект контракта направят компании, которая заняла второе место в аукционе. Фирме предложат выполнить перевозку за 3 397 800 рублей.

Напомним, что в первый раз 10 "списанных" трамваев, которые Алтайскому краю подарил мэр Москвы Сергей Собянин, так и не приехали в Барнаул, из-за того что подрядчик нарушил требования техзадания и в связи с этим не смог доставить вагоны без получения специального разрешения.

В мае 2021 года Алтайский край бесплатно должен был получить 10 трамваев из Москвы. В сентябре 2020-го губернатор Виктор Томенко обратился с такой просьбой к мэру столицы Сергею Собянину. Однако уже в начале июня 2021 года подрядчик Максим Серебренников рассказал, что трамваи так и не тронулись с места, поскольку между ним и администрацией Барнаула произошло недопонимание. По его словам, вагоны просто не влезли на подготовленные платформы, так как с трамваев должны были снять "рога" и дополнительное оборудование с крыш, но всё, кроме "рогов", осталось на месте.