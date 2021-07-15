Тело утонувшего мужчины нашли в алтайской реке

Труп мужчины извлекли из реки Повалиха в Первомайском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю. По информации спасателей, причиной смерти стало утопление.

Чтобы минимизировать число подобных случаев, ведомство проводит рейды по диким пляжам, риск утонуть на которых намного выше, чем на официально разрешённых.

"Основное внимание в ходе работы уделяется неприспособленным, "диким" местам отдыха, – отметили представители МЧС России. – И это не случайно. Как отмечают специалисты, происшествий на проверенных пляжах с дежурящими спасателями практически не случается".

Так, за сутки рейды прошли в акваториях рек рядом с Барнаулом, а также в Каменском и Бийском районам. Нарушителям объясняли, какое поведение у воды опасно, и раздавали им памятки.

Напомним, только за неделю, с 28 июня по 4 июля, на водоёмах Алтайского края утонули пять человек. Люди погибли на озере Горькое в селе Лебяжье, на озере Жиланды (село Курск Егорьевского района), на реке Кулунда (село Вылково), на реке Маралиха (село Маралиха), а также во Власихе.