В Барнауле усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Барнауле усилят санитарный контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и масочного режима на предприятиях потребительского рынка и сферы услуг. К такому решению власти пришли на расширенном аппаратном совещании в мэрии 26 июля.

Как отметил мэр Вячеслав Франк, число заболевших в краевой столице не снижается – ежедневно оперштаб фиксирует от 90 до 100 случаев COVID-19. Кроме того, в ходе рейдов на предприятиях по-прежнему проверяющие фиксируют нарушения.

В связи с этим глава города поручил руководителям профильных комитетов "проанализировать проводимые на территории города мероприятия на предмет соблюдения указа губернатора и рекомендаций Роспотребнадзора, а также принять дополнительные меры по соблюдению ограничений, направленных на профилактику коронавирусной инфекции", сообщили в мэрии.

В Барнауле за прошедшие сутки зарегистрировали 100 случаев COVID-19. В целом по краю на 26 июля насчитали 269 новых заболевших, ещё 18 пациентов скончались.

Также напомним, что 23 июля в Алтайском крае ввели обязательную вакцинацию для сотрудников ряда отраслей.