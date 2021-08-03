Лайфхак от Kerama Marazzi: как сэкономить 20% на ремонте летом

Ремонт – дело довольно затратное. В магазинах, конечно, можно найти массу предложений в разных ценовых категориях. Но ведь хочется, чтобы вышло не только красиво, но также качественно и долговечно. Разберёмся, как можно сэкономить, чтобы ремонт не влетел "в копеечку".

В первую очередь нужно следить за акциями и спецпредложениями. Например, KERAMA MARAZZI в августе устраивает летние скидки на весь ассортимент керамической плитки, керамического гранита, мозаики, сантехники, мебели для ванных и обоев. Распространяется даже на новые коллекции. Скидка одинаковая: на всё – ровно 20%, никаких "до".

Кроме того, чтобы процесс ремонта был проще, в KERAMA MARAZZI бесплатно разработают дизайн-проект по вашим размерам, с плиткой, керамогранитом, мебелью и сантехникой. Помогут рассчитать и количество обоев. В итоге у вас на руках будет красивая визуализация вашего интерьера и схема укладки для мастера. Заказать дизайн можно уже сейчас: просто заполните анкету на сайте.

Посмотрим, что можно купить в Kerama Marazzi.

Керамическая плитка

Это предложение уникально не только по объёму, но и по разнообразию комплексных решений в разных стилях и ценовых сегментах.

Керамическая плитка "Маттоне"

От 910 руб./кв.м (вместо 1 137 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Рамбла"

От 1 186 руб./кв.м (вместо 1 482 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Марсо"

От 1 541 руб./кв.м (вместо 1 926 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Буонарроти"

От 2 050 руб./кв.м (вместо 2 562 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Веласка"

От 1 191 руб./кв.м (вместо 1 489 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Диагональ"

От 1 461 руб./кв.м (вместо 1 826 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Аккорд"

От 1 106 руб./кв.м (вместо 1 383 руб./кв.м)

Керамическая плитка "Гренель"

От 2 346 руб./кв.м (вместо 2 932 руб./кв.м)

Керамический гранит

Уникальный материал, который применяют как внутри, так и снаружи помещений, в домашних и общественных интерьерах. Главное отличие от керамической плитки в том, что керамогранит обладает большей прочностью, меньшим водопоглощением, за счёт чего выдерживает большие перепады температур. Керамогранит вы можете применять на стене и на полу, в ванной, на кухне и прихожей, на крыльце и на фасаде, в гараже и в бане.

Керамический гранит "Пуату"

От 1 262 руб./кв.м (вместо 1 577 руб./кв.м)

Керамический гранит "Сальветти"

От 2 002 руб./кв.м (вместо 2 502 руб./кв.м)

Керамический гранит "Монте Тиберио"

От 2 002 руб./кв.м (вместо 2 448 руб./кв.м)

Керамический гранит "Вяз"

От 841 руб./кв.м (вместо 1 501 руб./кв.м)

Керамический гранит "Виндзор"

От 1 650 руб./кв.м (вместо 2 062 руб./кв.м)

Керамический гранит "Про Вуд"

От 2 649 руб./кв.м (вместо 3 311 руб./кв.м)

Керамический гранит "Абете"

От 2 277 руб./кв.м (вместо 2 846 руб./кв.м)

Керамический гранит "Фрегат"

От 1 318 руб./кв.м (вместо 1 648 руб./кв.м)

Керамический гранит "Альбино"

От 2 246 руб./кв.м (вместо 2 807 руб./кв.м)

Сантехника для ванной комнаты

Коллекции сантехники и мебели для ванной комнаты от Kerama Marazzi – это разные стили и дизайн: 17 серий представлено в магазинах сети. Это большой ассортимент, который позволит каждому выбрать свой вариант наполнения ванной.

Раковина CIRCO”

От 6 592 руб. (вместо 8 240 руб.)

Раковина PIANO

От 6 492 руб. (вместо 8 116 руб.)

Унитаз PLAZA MODERN

От 9 896 руб. (вместо 12 370 руб.)

Унитаз BUONGIORNO PRO

От 7 374 руб. (вместо 9 218 руб.)

Мебель для ванной комнаты

Ни одна современная ванная не обходится и без мебели – зеркала, тумбы, пенала или полок. Самое главное, что они сочетаются с сериями керамической плитки и можно сразу подобрать готовое решение для ванной – с плиткой, мебелью и сантехникой.

Тумба под умывальник BUONGIORNO

От 19 237 руб. (вместо 24 046 руб.)

Подвесной пенал BUONGIORNO

От 9 640 руб. (вместо 12 050 руб.)

Подвесной пенал PLAZA MODERN

От 27 406 руб. (вместо 34 258 руб.)

Обои

Если вы желаете немного освежить интерьер, обратите внимание на виниловые обои на флизелиновой основе в Kerama Marazzi. Более 100 вариантов дизайна позволят найти то, что нужно именно вам. Ширина рулона 1 м – это самый популярный размер обоев.

Обои "Арабески"

От 2 884 руб./кв.м (вместо 3 605 руб./кв.м)

Обои "Арки"

От 2 884 руб./кв.м (вместо 3 605 руб./кв.м)

Обои "Бамбук"

От 2 884 руб/кв.м (вместо 3 605 руб./кв.м)

Обои "Геометрия"

От 2 884 руб./кв.м (вместо 3 605 руб./кв.м)

Обои "Палаццо"

От 3 008 руб./кв.м (вместо 3 760 руб./кв.м)

Обои "Флора"

От 2 884 руб./кв.м (вместо 3 605 руб./кв.м)

Смесители

Смесители в KERAMA MARAZZI – новое направление. Все смесители изготавливают на итальянской фабрике NewForm.

Смеситель для раковины PIANO

От 6 386 руб. (вместо 7 982 руб.)

Смеситель для раковины OLE

От 10 358 руб. (вместо 12 947 руб.)

Смеситель для раковины FUTURA

От 13 676 руб. (вместо 17 345 руб.)

Пример готового решения ванной комнаты. Посчитаем смету с учётом скидки и без неё, чтобы показать наглядно, что сейчас очень удачное время для приобретения.

Размер помещения: 2,4*1,8 м.

Серии плитки: "Эль Салер" 20×23,1 и "Маритимос" 30×60

Наполнение:

подвесная тумба Plaza Modern;

столешница из керамогранита;

накладная раковина Plaza;

подвесной безободковый унитаз Plaza Modern + сиденье микролифт;

система инсталляции + кнопка управления хром;

смеситель Muse.

Стоимость плитки на весь проект – 42 024 рубля со скидкой 20% (вместо 52 530 рублей). Стоимость плитки, мебели и сантехники со скидкой 20% по акции – 109 180 рублей. ⠀

Чтобы процесс выбора материалов был в радость, подготовьтесь к акции заранее. Заблаговременно посетите магазины Kerama Marazzi. Выберите то, что вам нравится и составьте дизайн-проект.

Напоминаем, что акция действует и в интернет-магазине Kerama Marazzi. Приобрести всё для ремонта и обустройства можно не выходя из дома.

Kerama Marazzi

Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б

Тел. 8 (3852) 27-10-97

E-mail: malakhova_94@kerama-marazzi.ru

Магазины партнёров в Барнауле:

пр. Красноармейский, 111, Павловский тракт, 166, Попова, 188а,

Просторная 135, Правобережный тракт, 23б, Красноармейский, 15.

Магазины партнёров в Бийске: Революции, 115, Коммунарский, 26.