Алтайским учителям поднимут зарплату с 1 сентября

В Алтайском крае в новом учебном году оклады педагогов вырастут на 16,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.

Решение об индексации заработной платы приняли в рамках образовательной инициативы губернатора Виктора Томенко "Современный учитель Алтая". Её осуществят в два этапа.

Так, с 1 сентября оклады повысят почти на 12% за счёт средств краевого бюджета, а с 1 октября – более чем на 4% за счёт федерального бюджета.

"Работа по повышению окладов на этом не закончится, она будет продолжаться постоянно", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее образовательным учреждениям региона выделили более полумиллиарда рублей на ремонт и покупку нового оборудования.