Алтайским учителям поднимут зарплату с 1 сентября

В Алтайском крае в новом учебном году оклады педагогов вырастут на 16,5%. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобрнауки.
Решение об индексации заработной платы приняли в рамках образовательной инициативы губернатора Виктора Томенко "Современный учитель Алтая". Её осуществят в два этапа.
Так, с 1 сентября оклады повысят почти на 12% за счёт средств краевого бюджета, а с 1 октября – более чем на 4% за счёт федерального бюджета.
"Работа по повышению окладов на этом не закончится, она будет продолжаться постоянно", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее образовательным учреждениям региона выделили более полумиллиарда рублей на ремонт и покупку нового оборудования.
Комментарии
Прощальный подарок Максима Александровича всем учителям
Хорошая новость.
А какой оклад у педагога?
Поднимут ведь оклады? Учителя,какой у вас оклад?
нормальный у них оклад.. как и медики любят прибедняться
30.07.2021 14:49
- гость -
Вы говорите про оклад или зарплату на ПОЛТОРЫ СТАВКИ?
"Учителя в Алтайском крае в среднем зарабатывают 31 тысячу рублей, заявил министр образования региона Максим Костенко. Средняя нагрузка на педагога составляет полторы ставки. "
В какой профессии ещё указывают зарплату на ПОЛТОРЫ СТАВКИ?
Давай поменяемся. Знаток великий. Учитывая "прибавку" учитель высшей категории со стажем более 30-ти лет при полной нагрузке будет получать в районе 24-26 тысяч. С классным руководством- 29-31.
"Одно" - поднимут на 3 коп., а "другое" - уменьшат в два раза.
Короче, как обычно.
Предвыборные сказки.
Самое веселое, что разница между ставкой и полуторами - минимальная. То есть ставка где-то 15000, а + 9 часов тысячи на 4 побольше. Никто за часами не рвется, а работать-то некому. Ну может с увеличением окладов повысят?
Так зарплаты вырастут или "ядро" зарплаты? А что такое ядро? Карлин всю свою жизнь губернатором повышал, теперь Томенко повышает. Если "ядро" зарплаты повысят, то что снизят?
Может поднимут,может нет-всё будет зависеть от результатов выборов.
Ну что,учителя,вперёд,за зарплатой!!??
Зря только деньги тратят, учителя и так готовы заниматься фальсификацией выборов.
оклад повысят, а надбавки уменьшат. как итог все останется как есть...
Да треп все это. Базовый оклад учителя около 5 тысяч рублей. Можете хоть на 100% увеличить. Денег в кармане не прибавится. А шум что учителям прибавили оплату труда есть...
Ну как прибавят, так и проголосуют. Или сфальсифицируют. Если тысячу прибавят, никто за нее биться не будет