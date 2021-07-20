Более полумиллиарда рублей выделили образовательным учреждениям Алтайского края

Виктор Томенко одобрил предложение о выделении дополнительных средств из краевого бюджета в сумме 548,2 миллиона рублей для укрепления материально-технической базы образовательных учреждений. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

"Средства будут направлены на проведение капитального ремонта и проектных работ, приобретение оборудования, предметных кабинетов и школьных автобусов, а также на внедрение и развитие цифровых технологий в сфере образования", – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее сообщалось, что барнаульская школа № 24 получила два комплекта стрелкового оборудования в рамках всероссийской акции "Биатлон в школы – биатлон в ГТО". Её организаторами выступили представители Курганской области при поддержке Союза биатлонистов России. Информационным партнёром проекта стал Барнаульский пивоваренный завод.