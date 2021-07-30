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Новости

Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко дал прощальное интервью

, ИА "Амител"
Чиновник переезжает в Москву, однако сказать, куда именно, пока не может
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Министр образования Алтайского края Максим Костенко дал прощальное интервью перед уходом с поста регионального главы ведомства. 18-минутный разговор опубликовала "Катунь 24".

Глава Минобра подтвердил свои планы покинуть должность и рассказал, что собирается переехать в Москву, где продолжит работать в сфере образования, но уже в федеральном ведомстве. О новом месте он расскажет уже после переезда.

Напомним, что губернатор Алтайского края подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко. Официально это произойдёт с 2 августа. Информация была озвучена 27 июля в ходе пресс-конференции главы региона.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

30.07.2021 09:21
- гость -

Поговаривают, что рядовым клерком его пристроили в какой-то малозначащий департамент типа "связи с регионами". Здесь, видать, таких дел наворотил, что решили убрать по-тихому. Потому что перед приемкой школ и началом учебного года министры в отставку не уходят, а убегают - драпают со всех ног. А ежели учесть, что недавно закончилась федеральная проверка министерства, длившаяся почти год, и осенью должны быть объявлены результаты...

30.07.2021 09:26
гость

Ничего не делают и быстро убегают.

30.07.2021 09:29
- гость -

Ждем репортажа СУСК и ФСБ с Домодедово или Шереметьево

30.07.2021 09:42
ГОСТЬ

Что умел делать этот человек так это давать интервью Мёдом не корми! Москва таких обожает

30.07.2021 10:00
Такие дела

30.07.2021 09:21
- гость - Скорее всего именно так и есть, я уже писал об этом, что оседают они завсекторами, но по деньгам всяко выгоднее в десятки раз.

30.07.2021 10:01
- гость -

Судя по фото - не все так плохо...

30.07.2021 10:08
Гость

Очень рад за Вас Максим Александрович!

30.07.2021 10:09
1

Да, тесно такому человеку в крае!

30.07.2021 10:10
гость

Ещё одна неординарная личность покинула край!

30.07.2021 10:14
- гость -

Максик уже однажды скрывался в Москве - после громкого и неприличного скандала в соцзащите с господином Черепановым. Года три там продержался в каком-то мелком благотворительном фонде, а потом, когда эхо скандала затихло, принужден был вернуться на родину. Не исключено, что и сейчас нас ждет какая-нибудь грязная история. Тем более - Денисова должны отпустить, а уж ему-то терять нечего, все расскажет, как было и за что пострадал на старости лет. Вот бравый министр и рвет когти. Хоть куда и хоть кем - лишь бы отсюда подальше.

30.07.2021 10:15
Да

О ком теперь журналистам писать?

30.07.2021 10:18
!

Самый народный министр

30.07.2021 10:19
- гость -

Гость
Очень рад за Вас Максим Александров

Гость, Вас, видимо, сей минобр многому не научил.

30.07.2021 10:19
гость

Интересно, кого поставят?

30.07.2021 10:21
Сергей

Такими темпами всё правительство из края уедит

30.07.2021 10:22
- гость -

Хорошего тоже много сделал. Надо уметь видеть не только плохое.

30.07.2021 10:25
Охохоюшки

Что мои глаза видят: свинство и не благодарность. Да устал он от таких не благодарных людей. Будете так стенать, то и Петрович уйдёт. Всё ж делается как по волшебству. Вон, у соседей просто бы послали, а тут школа - на, сад? - на! Я б тоже от вас уехал будь на его месте.

30.07.2021 10:32
Гость

Людям бы только обослать кого-нить. Всегда интересно, чем такие тролли занимаются. Они безработные? У них много свободного времени на работе (мне бы так)? Это ж надо сидеть весь день и обсылать всех подряд, какая тема не была бы, везде всунуть свой нос

30.07.2021 10:35
гость

Петрович уже ждёт время когда сбежать от нас-он даже должность озвучил свою в будущем.-ждут нас в ближайшие 2 месяца большие перемены-мир перевернётся...так пишут в мудрых книжках.
1 сентября детки пойдут в школы.Будьте спокойны-с осторожностью принимайте лекарства-аптеки ещё не чистили-это состоится скоро-ценник лекарств резко снизят- а владельцам аптек компенсируют потери финансовые.

30.07.2021 10:45
Гость

Отряд не заметит потери бойца ,а их бы всех скопом и по дальше отправить и я уверен ,ничего не изменится .

30.07.2021 10:46
людмила

Кого его? Твоя моя не понимать?

30.07.2021 10:46
- гость -

не благодарность ...
не благодарных людей.

Прям перлы

а тут школа - на, сад?

Кому интересно, просто так раз - и на. горе-защитничек

30.07.2021 11:10
гость

в ближайшее время потребуется много руководителей-оценивайте свои возможности-и как только позовут=== вперёд!-на работу во благо Родины могучей. З\п достойнейшая по результатам проверки документов.

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