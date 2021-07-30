Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко дал прощальное интервью

Министр образования Алтайского края Максим Костенко дал прощальное интервью перед уходом с поста регионального главы ведомства. 18-минутный разговор опубликовала "Катунь 24".

Глава Минобра подтвердил свои планы покинуть должность и рассказал, что собирается переехать в Москву, где продолжит работать в сфере образования, но уже в федеральном ведомстве. О новом месте он расскажет уже после переезда.

Напомним, что губернатор Алтайского края подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко. Официально это произойдёт с 2 августа. Информация была озвучена 27 июля в ходе пресс-конференции главы региона.