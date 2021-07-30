Глава алтайского Минобрнауки Максим Костенко дал прощальное интервью

Министр образования Алтайского края Максим Костенко дал прощальное интервью перед уходом с поста регионального главы ведомства. 18-минутный разговор опубликовала "Катунь 24".
Глава Минобра подтвердил свои планы покинуть должность и рассказал, что собирается переехать в Москву, где продолжит работать в сфере образования, но уже в федеральном ведомстве. О новом месте он расскажет уже после переезда.
Напомним, что губернатор Алтайского края подтвердил отставку министра образования региона Максима Костенко. Официально это произойдёт с 2 августа. Информация была озвучена 27 июля в ходе пресс-конференции главы региона.
Комментарии
Поговаривают, что рядовым клерком его пристроили в какой-то малозначащий департамент типа "связи с регионами". Здесь, видать, таких дел наворотил, что решили убрать по-тихому. Потому что перед приемкой школ и началом учебного года министры в отставку не уходят, а убегают - драпают со всех ног. А ежели учесть, что недавно закончилась федеральная проверка министерства, длившаяся почти год, и осенью должны быть объявлены результаты...
Ничего не делают и быстро убегают.
Ждем репортажа СУСК и ФСБ с Домодедово или Шереметьево
Что умел делать этот человек так это давать интервью Мёдом не корми! Москва таких обожает
30.07.2021 09:21
- гость - Скорее всего именно так и есть, я уже писал об этом, что оседают они завсекторами, но по деньгам всяко выгоднее в десятки раз.
Судя по фото - не все так плохо...
Очень рад за Вас Максим Александрович!
Да, тесно такому человеку в крае!
Ещё одна неординарная личность покинула край!
Максик уже однажды скрывался в Москве - после громкого и неприличного скандала в соцзащите с господином Черепановым. Года три там продержался в каком-то мелком благотворительном фонде, а потом, когда эхо скандала затихло, принужден был вернуться на родину. Не исключено, что и сейчас нас ждет какая-нибудь грязная история. Тем более - Денисова должны отпустить, а уж ему-то терять нечего, все расскажет, как было и за что пострадал на старости лет. Вот бравый министр и рвет когти. Хоть куда и хоть кем - лишь бы отсюда подальше.
О ком теперь журналистам писать?
Самый народный министр
Гость
Очень рад за Вас Максим Александров
Гость, Вас, видимо, сей минобр многому не научил.
Интересно, кого поставят?
Такими темпами всё правительство из края уедит
Хорошего тоже много сделал. Надо уметь видеть не только плохое.
Что мои глаза видят: свинство и не благодарность. Да устал он от таких не благодарных людей. Будете так стенать, то и Петрович уйдёт. Всё ж делается как по волшебству. Вон, у соседей просто бы послали, а тут школа - на, сад? - на! Я б тоже от вас уехал будь на его месте.
Людям бы только обослать кого-нить. Всегда интересно, чем такие тролли занимаются. Они безработные? У них много свободного времени на работе (мне бы так)? Это ж надо сидеть весь день и обсылать всех подряд, какая тема не была бы, везде всунуть свой нос
Петрович уже ждёт время когда сбежать от нас-он даже должность озвучил свою в будущем.-ждут нас в ближайшие 2 месяца большие перемены-мир перевернётся...так пишут в мудрых книжках.
1 сентября детки пойдут в школы.Будьте спокойны-с осторожностью принимайте лекарства-аптеки ещё не чистили-это состоится скоро-ценник лекарств резко снизят- а владельцам аптек компенсируют потери финансовые.
Отряд не заметит потери бойца ,а их бы всех скопом и по дальше отправить и я уверен ,ничего не изменится .
Кого его? Твоя моя не понимать?
не благодарность ...
не благодарных людей.
Прям перлы
а тут школа - на, сад?
Кому интересно, просто так раз - и на. горе-защитничек
в ближайшее время потребуется много руководителей-оценивайте свои возможности-и как только позовут=== вперёд!-на работу во благо Родины могучей. З\п достойнейшая по результатам проверки документов.