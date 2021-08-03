Почти шесть миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов

Почти шесть миллионов россиян в первой половине 2021 года стали невыездными из-за неоплаченных долгов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
Отмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.
При этом на 1 мая 2021 года в списки невыездных были включены 5,1 миллиона россиян: за два месяца – июнь и июль – их число увеличилось на 800 тысяч.
Каждый десятый гражданин, ограниченный в праве выезда из страны, должник по алиментам. Первые полгода отправиться за рубеж по этой причине не могли более 527 тысяч россиян. Всего за это время с невыездных должников взыскали более 25,6 миллиарда рублей.
Комментарии
Я вот не потому а что за рубеж только отдыхать ездят? Зарабатывать не ездят, не?!?!?!
Нашел человек за рубежом хорошую работу, мог бы расплатиться с долгами, а нет сиди тут мы у тебя всё имущество отберём по дешману продадим и ещё посадим в добавок!
Мораль тут такая нефиг вообще детей заводить в принципе Россия очень не стабильная страна, сегодня у тебя хорошая работа и заработок, а завтра у тебя ничего нет и на работу никуда не берут на нормальную зарплату!
Нормальных людей берут на нормальную работу, а дешманы идите в дворники. Дворников не хватает.
3.08.2021 08:25
- гость -
сказочный ...... зачем его только из больницы выпустили?
3.08.2021 08:38
Гость
Нормальных людей берут на нормальную работу, а дешманы идите в дворники. Дворников не хватает.
Нормальные это кто ? Родственники, да дружбаны? И прочие нужные?
Ну накидай как тут смету что и где покупать дворнику , чтобы прожить на свою ЗП и ещё на алименты осталось? Только ты балабол этого не сделаешь, потому что ба ла бол!
и еще больше 100 млн. не могут выехать из-за низких зарплат
9.24 и еще больше 100 млн. не могут выехать из-за низких зарплат
Все так и есть.
Не берите в долг раз отдать не можете. Наберут долгов, платить не хотят, но за границу туристические визы делают, а не рабочие. Так что балаболить не надо тут.
Тому, кто за дворников переживает: а ты когда в дворники шёл, ты на какую зарплату рассчитывал? Со второй зарплаты Мерса купить?)
3.08.2021 09:41
- гость -
Не берите в долг раз отдать не можете. Наберут долгов, платить не хотят, но за границу туристические визы делают, а не рабочие. Так что балаболить не надо тут.
Тема про алименты, да и всякое бывает, вдруг срочно средства понадобились на похороны например или на лечение или там откупиться. А по туристической визе разве работать нельзя, вопрос не про законно, а именно работать? А много куда и визу то не надо.
Дак что там со сметой на как жить с ЗП дворника то???
08:41, да на з/плату дворника прожить трудно. Так лучше уж совсем не работать, а сидеть и ныть тут. У моей соседки сын уже 30 лет ищет хорошую работу с хорошей зарплатой. Ни одного дня не работал, а идти в дворники или кондукторы "да ну на....". Скоро на пенсию пойдёт и ведь получит, почти такую же, как и у тех, кто отмолотил 30-40 лет.
Женщины готовы судиться с бывшими ради 6 т.р/мес
3.08.2021 10:47
Гость
08:41, да на з/плату дворника прожить трудно.
Ты давай тут трудно-не трудно не плети, мы сами разберёмся, ты смету нам покажи что покупать на ЗП дворнику, чтобы прожить и на алименты что-то осталось.