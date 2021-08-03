Почти шесть миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов

Почти шесть миллионов россиян в первой половине 2021 года стали невыездными из-за неоплаченных долгов, передаёт ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что число исполнительных производств, в рамках которых выносили постановления о временном ограничении на выезд должников из России, в первом полугодии составило 5,9 миллиона.

При этом на 1 мая 2021 года в списки невыездных были включены 5,1 миллиона россиян: за два месяца – июнь и июль – их число увеличилось на 800 тысяч.

Каждый десятый гражданин, ограниченный в праве выезда из страны, должник по алиментам. Первые полгода отправиться за рубеж по этой причине не могли более 527 тысяч россиян. Всего за это время с невыездных должников взыскали более 25,6 миллиарда рублей.