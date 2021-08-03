41 человек погиб в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае с начала года

С начала 2021 года в Алтайском крае случилось 141 ДТП с участием нетрезвых водителей. В таких авариях погиб 41 человек, ещё 194 получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"За семь месяцев текущего года инспекторами ГИБДД в ходе ежедневного надзора за дорожным движением, а также в рамках специальных профилактических мероприятий выявлено более 5,9 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них направлено в суд 850 материалов по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьёй 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию")", – сказано в сообщении.
Алтайская ГИБДД призывает автомобилистов сообщать о пьяных водителях в полицию по телефону 102 (с мобильного) или телефонам дежурных частей Госавтоинспекции: 8 (3852) 391-090, 393-586.
В ведомстве напомнили, что за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.
Комментарии
Пили и будут пить. Пока не сдохнут.
но делать мы с этим конечно же ничего не будем, лучше самокаты запретим
"Алтайская ГИБДД призывает автомобилистов сообщать о пьяных водителях в полицию по телефону 102", ага.., спасибо!!! Сообщил и фото приложил нарушения, а теперь еще должен сбегать на 10-ю Западную и дать свидетельские показания. Выполни работу ГИБДД, а потом отпрашивайся с работы, трать свои нервы и неси финансовые потери.
В следующий раз задумаюсь, а стоит ли помогать ГИБДД...
3.08.2021 09:53
- гость -
самокаты нужно запретить, пока для них не будет отдельных проезжих частей, прав и номера на лбу, видного за 100 метров.