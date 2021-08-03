41 человек погиб в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае с начала года

С начала 2021 года в Алтайском крае случилось 141 ДТП с участием нетрезвых водителей. В таких авариях погиб 41 человек, ещё 194 получили различные травмы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"За семь месяцев текущего года инспекторами ГИБДД в ходе ежедневного надзора за дорожным движением, а также в рамках специальных профилактических мероприятий выявлено более 5,9 тыс. водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них направлено в суд 850 материалов по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьёй 264.1 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию")", – сказано в сообщении.

Алтайская ГИБДД призывает автомобилистов сообщать о пьяных водителях в полицию по телефону 102 (с мобильного) или телефонам дежурных частей Госавтоинспекции: 8 (3852) 391-090, 393-586.

В ведомстве напомнили, что за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.