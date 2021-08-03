Дорожники отремонтировали тротуар в барнаульском посёлке Спутник

В барнаульском посёлке Спутник отремонтировали тротуар на участке от улицы Соловьиной до улицы Декоративной. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Дорогу по улице Малиновой капитально отремонтируют в границах улиц Соловьиной и Декоративной в рамках проекта "Безопасные качественные дороги". Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные посёлки Спутник и Авиатор. На улице Малиновой расположены филиал детской поликлиники, детская школа искусств, местные магазины, строящийся храм. Кроме того, дорога ведёт к участку, где идёт строительство новой школы", – сказано в сообщении.

Сейчас на участке дороги выполнены демонтаж дорожного полотна, устройство основания из песчано-щебёночной смеси, уложен слой горячего асфальтобетона, установлены бортовые камни.

Всего на ремонтно-строительные работы в Барнауле в 2021 году выделили 907 миллионов рублей.