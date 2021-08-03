"Работа нашла меня": Костенко рассказал, зачем уезжает в Москву и чем там будет заниматься

Бывший министр Алтайского края Максим Костенко планировал переехать в Москву ещё три года назад, но передумал после разговора с губернатором Виктором Томенко, который пригласил его работать в правительство региона. Сейчас Костенко решил "собрать чемоданы", потому что получил интересное предложение от руководства Министерства просвещения РФ заниматься новым направлением в сфере образования, которое формируется в мире. Какую конкретно должность в ведомстве займёт экс-министр, он пообещал сообщить в свой первый рабочий день 9 августа. Об этом Максим Костенко рассказал в интервью изданию "Алтапресс".

"Скорее, работа нашла меня. Ещё три года назад я, можно сказать, собрал чемодан, чтобы ехать в Москву в Министерство просвещения. Но тогда губернатор предложил должность регионального министра. Для меня это был интересный вызов. Я тогда подумал, что хватит "сидеть в окопе" и оттуда размышлять, мол, вот то делают не так, это не так. Я уже как-то говорил, что такая позиция типа "вы работайте, а я посмотрю и скажу, что неправильно" – она не по мне вообще. Возьми и сам сделай. Так я стал министром образования региона. Сейчас ситуация похожая. Причём город здесь не принципиален. Могу сказать, что то, чем я буду заниматься, – это новое поле деятельности, только формирующееся в системе образования России и даже мира. И мне очень интересно этим позаниматься, не важно даже где", – сказал Костенко.

По его словам, очень тяжело долго работать на госслужбе, поэтому в жизни необходимы перемены. Свою работу в должности министра образования чиновник оценивает положительно. Себя Максим Костенко называет "транзиторным человеком" – тем, кто готовит почву для глобальных изменений, но при этом постоянно получает негатив и "пики в спину". Однако потомки обязательно заметят его положительный вклад в развитие системы образования Алтайского края.

"К чиновникам можно относиться по-разному, но если бы после меня оставалось выжженное поле, неудачные проекты, чехарда и кавардак, вряд ли меня бы приглашали работать на федеральный уровень. Я уверен, что сегодня мы сделали огромную работу, чтобы нашим преемникам было проще воплощать планы в жизнь. Это такая транзиторная работа", – добавил Максим Костенко.

Также экс-министр назвал основные достижения на своём посту. Среди них – строительство новых школ, детских садов и изменение системы оплаты труда педагогов.

Об отставке Максима Костенко стало известно в конце июля. Пресс-служба ведомства отрицала информацию о переезде министра на работу в Москву. Однако на пресс-конференции с журналистами губернатор Виктор Томенко подтвердил уход своего подчинённого.

По данным amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит департамент федерального Минпросвещения. Одной из причин приглашения на высокую должность стал визит в 2021 году в Алтайский край главы правительства РФ Михаила Мишустина. Якобы именно тогда федеральные чиновники отметили уровень развития системы образования в крае.

Максим Костенко стал министром образования региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Исполнять обязанности министра будет замглавы ведомства Светлана Говорухина.