Вторник, 3 Август, 18:00

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,02
€ 86,77
30°


6312185 +23508
Обь
162см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоТретья волна пандемии
Новости

"Работа нашла меня": Костенко рассказал, зачем уезжает в Москву и чем там будет заниматься

, ИА "Амител"
Экс-министр образования Алтая рвался в столицу ещё три года назад, но передумал после разговора с Томенко
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Бывший министр Алтайского края Максим Костенко планировал переехать в Москву ещё три года назад, но передумал после разговора с губернатором Виктором Томенко, который пригласил его работать в правительство региона. Сейчас Костенко решил "собрать чемоданы", потому что получил интересное предложение от руководства Министерства просвещения РФ заниматься новым направлением в сфере образования, которое формируется в мире. Какую конкретно должность в ведомстве займёт экс-министр, он пообещал сообщить в свой первый рабочий день 9 августа. Об этом Максим Костенко рассказал в интервью изданию "Алтапресс".

"Скорее, работа нашла меня. Ещё три года назад я, можно сказать, собрал чемодан, чтобы ехать в Москву в Министерство просвещения. Но тогда губернатор предложил должность регионального министра. Для меня это был интересный вызов. Я тогда подумал, что хватит "сидеть в окопе" и оттуда размышлять, мол, вот то делают не так, это не так. Я уже как-то говорил, что такая позиция типа "вы работайте, а я посмотрю и скажу, что неправильно" – она не по мне вообще. Возьми и сам сделай. Так я стал министром образования региона. Сейчас ситуация похожая. Причём город здесь не принципиален. Могу сказать, что то, чем я буду заниматься, – это новое поле деятельности, только формирующееся в системе образования России и даже мира. И мне очень интересно этим позаниматься, не важно даже где", – сказал Костенко.

По его словам, очень тяжело долго работать на госслужбе, поэтому в жизни необходимы перемены. Свою работу в должности министра образования чиновник оценивает положительно. Себя Максим Костенко называет "транзиторным человеком" – тем, кто готовит почву для глобальных изменений, но при этом постоянно получает негатив и "пики в спину". Однако потомки обязательно заметят его положительный вклад в развитие системы образования Алтайского края.

"К чиновникам можно относиться по-разному, но если бы после меня оставалось выжженное поле, неудачные проекты, чехарда и кавардак, вряд ли меня бы приглашали работать на федеральный уровень. Я уверен, что сегодня мы сделали огромную работу, чтобы нашим преемникам было проще воплощать планы в жизнь. Это такая транзиторная работа", – добавил Максим Костенко.

Также экс-министр назвал основные достижения на своём посту. Среди них – строительство новых школ, детских садов и изменение системы оплаты труда педагогов.

Об отставке Максима Костенко стало известно в конце июля. Пресс-служба ведомства отрицала информацию о переезде министра на работу в Москву. Однако на пресс-конференции с журналистами губернатор Виктор Томенко подтвердил уход своего подчинённого.

По данным amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит департамент федерального Минпросвещения. Одной из причин приглашения на высокую должность стал визит в 2021 году в Алтайский край главы правительства РФ Михаила Мишустина. Якобы именно тогда федеральные чиновники отметили уровень развития системы образования в крае.

Максим Костенко стал министром образования региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.

Исполнять обязанности министра будет замглавы ведомства Светлана Говорухина.

Материалы по теме

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

3.08.2021 12:36
- гость -

смешно.

3.08.2021 12:59
- гость -

Ну ну

3.08.2021 13:05
Шурик

клятва и гимн педагогов Алтайского края - это не забыть никогда...

3.08.2021 13:43
- гость -

Чего он там передумал! Ему в Москве что-то там кто-то там невнятно пообещал, он обрадовался, расплевался с коллективом АКИПКРО, в котором числился ректором, заявив, что там, в АКИПКРО, остались одни неудачники, с которыми ему, великому, работать не пристало. А его в Москве бортанули - типа, не прошел собеседование. Пришлось возвращаться в Барнаул несолоно хлебавши, и рассказывать тут сказки про то, что он передумал, потому что родина дороже. А Томенко его уж местные черные полковники подсунули, как кота в мешке - на дурака. Тот и взял. О чем потом не раз пожалел.

3.08.2021 14:07
гость

мне всё равно куда уходит Максим-много про него говорим-хватит:чемодан-вокзал-дорога.

3.08.2021 15:20
- гость -

3.08.2021 13:43
- гость -

+100500

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< август 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
17:49
Алтайские власти по-новому будут бороться с ДТП из-за резкого роста погибших на дорогах 1
17:34
Барнаулец Сергей Шубенков снялся с участия в Олимпиаде в Токио из-за травмы 5
17:28
Алтайских дорожников обвинили в краже миллионов на стройке дороги до "Белокурихи-2" 0
17:13
В Барнауле завели дело после смертельного наезда на толпу дерущихся мужчин у автомойки 1
16:58
Певица МакSим пришла в себя 1
16:38
В России за сутки выявили 22 тысячи случаев COVID-19 0
16:23
"Это неуважение". Актёры МХАТ требуют выгнать Бузову из труппы 7
16:08
Алтайские инваспортсмены поборются за награды Паралимпиады 0
15:56
Спектакли и гастроли: в алтайском театре драмы рассказали, как отметят 100-летие 1
15:44
Врачи объяснили смерть семьи после вакцинации от коронавируса в Краснодаре 30
15:32
Россияне назвали лучшее время для ухода на пенсию 8
15:19
Продавцы поддельных сертификатов о вакцинации появились в Барнауле 14
15:04
Похититель 12-летней девочки на Алтае следил за ней около месяца 13
14:57
Не домики, а сараи. Родители возмущены условиями проживания детей в барнаульском лагере 26
14:48
Когда на Олимпиаде будет выступать Сергей Шубенков? Расписание забегов 12
14:24
Исчезает солнце и с неба падает пепел. Лесные пожары превратили Якутию в филиал ада 4
14:11
Колокольцев рассказал об аресте экс-начальника УМВД Камчатки за дело о взятке 10
14:02
В РЖД запустили продажу льготных билетов для семей с детьми 0
13:48
Активисты просят власти Барнаула скорректировать планы обустройства тротуаров 20
13:33
Валерий Карпин отказался от работы в "Ростове" в пользу сборной России 0
13:18
В какие города семьи с детьми смогут купить билеты на поезда со скидкой? 0
13:01
Подростка нашли мёртвым на железнодорожных путях в Алтайском крае 1
12:48
В Алтайском крае зафиксировали рекордное число смертей пациентов с COVID-19 36
12:37
Россиянам рассказали, что нельзя обсуждать рядом с телефоном 0
12:25
"Работа нашла меня": Костенко рассказал, зачем уезжает в Москву и чем там будет заниматься 6
12:12
Ближе к звёздам. Барнаульский фотограф снял противостояние Сатурна 1
12:01
Сергей Писарев возмутился тем, что алтайских врачей переманивают в другие регионы 24
11:49
57 врачей скончались от коронавируса в Алтайском крае 20
11:40
Фотосессии, аниматоры и арбузы: как пройдёт последний месяц лета в парке "Солнечный ветер" 0
11:20
Стелу "Город трудовой доблести" в Барнауле установят к осени 2022 года 14
11:12
Крупным градом засыпало село в Алтайском крае 5
11:01
От создания сайтов до IT-стартапа. В Барнауле открыт набор в "Малую компьютерную академию" 0
10:52
Дорожники отремонтировали тротуар в барнаульском посёлке Спутник 1
10:45
"Красотище!": известная ведущая Первого канала восхитилась природой Алтая 7
10:34
Размер социального налогового вычета в России могут увеличить в три раза 5
10:17
За час в Томске выпала месячная норма осадков 2
10:02
Лайфхак от Kerama Marazzi: как сэкономить 20% на ремонте летом 1
09:46
"Столько вложил": Каменский после серебра в Токио сравнил себя с Децлом и Иисусом 7
09:37
Ещё 54 человека заболели коронавирусом в Горном Алтае 0
09:21
41 человек погиб в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае с начала года 4
09:06
"Не даст нужного результата". Кудрин назвал экономическую модель России изжившей себя 37
08:51
Another Brick In The Wall. Как в Барнауле реставрируют дом, которому больше 100 лет 20
08:34
В Минздраве РФ уточнили число погибших туристов в ДТП в Анталье 2
08:17
Томенко поздравил алтайского стрелка Сергея Каменского с серебром на Олимпиаде 4
08:05
Эксперт рассказал о сроках действия иммунитета от коронавируса 12
07:53
"Дополнительный плюс". В Барнауле резко выросли спрос и цены на подземные паркинги 25
07:46
Дойдёт и до детей. Алтайский врач рассказала, почему от ковида страдает всё больше молодых 1
07:39
Почти шесть миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов 19
07:10
Где и когда можно увидеть прямую трансляцию церемонии закрытия Олимпиады? 5
06:57
"На износ и врачи, и техника". Почему ковидные реанимации на Алтае так трудно расширять? 47
06:38
Как получить соцвыплату в 250 тысяч рублей на открытие своего дела и что для этого нужно? 2
06:18
Голос и лицо "Металлики": интересные факты о неподражаемом Джеймсе Хэтфилде 10
06:03
Дожди, грозы и жара: прогноз погоды в Алтайском крае на 3 августа 0
00:32
Такой день. Похищение 12-летней девочки и ночная гроза в Барнауле 0
00:09
Четверо российских туристов погибли в ДТП в Турции 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.