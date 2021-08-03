"Работа нашла меня": Костенко рассказал, зачем уезжает в Москву и чем там будет заниматься

Бывший министр Алтайского края Максим Костенко планировал переехать в Москву ещё три года назад, но передумал после разговора с губернатором Виктором Томенко, который пригласил его работать в правительство региона. Сейчас Костенко решил "собрать чемоданы", потому что получил интересное предложение от руководства Министерства просвещения РФ заниматься новым направлением в сфере образования, которое формируется в мире. Какую конкретно должность в ведомстве займёт экс-министр, он пообещал сообщить в свой первый рабочий день 9 августа. Об этом Максим Костенко рассказал в интервью изданию "Алтапресс".
"Скорее, работа нашла меня. Ещё три года назад я, можно сказать, собрал чемодан, чтобы ехать в Москву в Министерство просвещения. Но тогда губернатор предложил должность регионального министра. Для меня это был интересный вызов. Я тогда подумал, что хватит "сидеть в окопе" и оттуда размышлять, мол, вот то делают не так, это не так. Я уже как-то говорил, что такая позиция типа "вы работайте, а я посмотрю и скажу, что неправильно" – она не по мне вообще. Возьми и сам сделай. Так я стал министром образования региона. Сейчас ситуация похожая. Причём город здесь не принципиален. Могу сказать, что то, чем я буду заниматься, – это новое поле деятельности, только формирующееся в системе образования России и даже мира. И мне очень интересно этим позаниматься, не важно даже где", – сказал Костенко.
По его словам, очень тяжело долго работать на госслужбе, поэтому в жизни необходимы перемены. Свою работу в должности министра образования чиновник оценивает положительно. Себя Максим Костенко называет "транзиторным человеком" – тем, кто готовит почву для глобальных изменений, но при этом постоянно получает негатив и "пики в спину". Однако потомки обязательно заметят его положительный вклад в развитие системы образования Алтайского края.
"К чиновникам можно относиться по-разному, но если бы после меня оставалось выжженное поле, неудачные проекты, чехарда и кавардак, вряд ли меня бы приглашали работать на федеральный уровень. Я уверен, что сегодня мы сделали огромную работу, чтобы нашим преемникам было проще воплощать планы в жизнь. Это такая транзиторная работа", – добавил Максим Костенко.
Также экс-министр назвал основные достижения на своём посту. Среди них – строительство новых школ, детских садов и изменение системы оплаты труда педагогов.
Об отставке Максима Костенко стало известно в конце июля. Пресс-служба ведомства отрицала информацию о переезде министра на работу в Москву. Однако на пресс-конференции с журналистами губернатор Виктор Томенко подтвердил уход своего подчинённого.
По данным amic.ru, Костенко переедет в Москву, где, предположительно, возглавит департамент федерального Минпросвещения. Одной из причин приглашения на высокую должность стал визит в 2021 году в Алтайский край главы правительства РФ Михаила Мишустина. Якобы именно тогда федеральные чиновники отметили уровень развития системы образования в крае.
Максим Костенко стал министром образования региона осенью 2018 года. До этого несколько лет отработал ректором Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования.
Исполнять обязанности министра будет замглавы ведомства Светлана Говорухина.
Комментарии
смешно.
Ну ну
клятва и гимн педагогов Алтайского края - это не забыть никогда...
Чего он там передумал! Ему в Москве что-то там кто-то там невнятно пообещал, он обрадовался, расплевался с коллективом АКИПКРО, в котором числился ректором, заявив, что там, в АКИПКРО, остались одни неудачники, с которыми ему, великому, работать не пристало. А его в Москве бортанули - типа, не прошел собеседование. Пришлось возвращаться в Барнаул несолоно хлебавши, и рассказывать тут сказки про то, что он передумал, потому что родина дороже. А Томенко его уж местные черные полковники подсунули, как кота в мешке - на дурака. Тот и взял. О чем потом не раз пожалел.
мне всё равно куда уходит Максим-много про него говорим-хватит:чемодан-вокзал-дорога.
3.08.2021 13:43
- гость -
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