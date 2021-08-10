Число погибших после ЧП с кислородом в больнице Владикавказа выросло до 11 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на врио главы Минздрава Северной Осетии Сослана Тебиева.

"Одного из них врачи не связывают с аварией, смерть наступила от тромбоэмболии, ещё по одному случаю будет проводиться дополнительная медэкспертиза", – добавили в ведомстве.

Как отметила заместитель главного врача больницы скорой помощи Ляна Гутиева, мужчина находился в реанимации. Сначала пациент был на неинвазивной вентиляции лёгких, а 8 августа его перевели на ИВЛ.

Напомним, что 9 августа в больнице произошла авария на станции подачи кислорода – под землёй взорвалась труба. В результате скончались девять человек в возрасте от 47 до 85 лет. Как заявил республиканский Минздрав, они находились в крайне тяжёлом состоянии. Всего в реанимации был 71 пациент.

Газ временно поступал из резервных баллонов. Сейчас подача восстановлена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ.